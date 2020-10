Max Verstappen heeft er alle vertrouwen in dat Red Bull Racing een nieuwe motorleverancier zal vinden nu Honda heeft bekendgemaakt na 2021 te vertrekken. De 23-jarige coureur maakt zich voorlopig niet druk.

"We hebben nog anderhalf jaar om de auto klaar te stomen voor een andere motor, en daar is Red Bull over het algemeen best wel flexibel in, om op het laatste moment nog aanpassingen door te voeren voor een bepaalde motor", zei Verstappen donderdag bij een persmoment tegen onder meer Motorsport.com.

"Dus ik maak me daar niet echt heel veel zorgen over op dit moment. Ik weet dat het team en ook Honda het beste met me voor hebben, dus als Honda over anderhalf jaar wegvalt, gaan we gewoon weer verder."

Honda maakte een week geleden bekend er na volgend Formule 1-seizoen mee op te houden als motorleverancier. Het betekent dat er met Mercedes, Ferrari en Renault nog drie leveranciers overblijven. Momenteel lijkt een terugkeer bij Renault de enige optie voor Red Bull.

"Op dit moment is het lastig om daar iets over te zeggen", aldus Verstappen. "Het is allemaal nog zo vers. We kunnen nu wel over dingen gaan speculeren, maar ik denk niet dat dat veel zin heeft. Het team weet zelf natuurlijk ook nog niet waar alles staat. We zien het vanzelf, waar we naartoe gaan."

Verstappen bereidt zich momenteel in Duitsland voor op de Grand Prix van de Eifel, die zondag wordt verreden. Vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen op het programma op de Nürburgring.