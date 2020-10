Lewis Hamilton heeft er vertrouwen in dat Mercedes komend weekend in de Grand Prix van de Eifel geen last zal hebben van de verstoorde voorbereiding. De Duitse renstal meldde donderdag dat een teamlid positief is getest op het coronavirus.

"Ik kan niet zeggen of het invloed gaat hebben op onze prestaties, maar we hebben veel geweldige mensen binnen ons team. Het draait niet om één persoon", zei de 35-jarige Hamilton volgens The Race op zijn persconferentie in het Duitse Nurbürg.

"Door dit nieuws wordt er wel een andere aanpak van ons verwacht. We zullen hard moeten werken om ervoor te zorgen dat we het weekend zonder problemen doorkomen, maar we gaan er alles aan doen om hem (het besmette teamlid, red.) trots te maken."

Mercedes maakt niet bekend welk teamlid positief is getest en of er nog meer leden van het team in quarantaine moeten, omdat ze met hem in aanraking zijn geweest. Het is de eerste coronabesmetting in de Formule 1 sinds Racing Point-coureur Sergio Pérez eind juli in de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië positief testte.

Hamilton hoopt dat iedereen weer even wakker is geschud door de coronabesmetting binnen zijn team. "Het is belangrijk dat iedereen eraan wordt herinnerd dat het virus niet weg is. We moeten allemaal de protocollen blijven volgen, mondmaskers dragen, onze handen wassen en afstand bewaren."

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas tijdens het persmoment in aanloop naar de Grand Prix van de Eifel. (Foto: Pro Shots)

Bottas: 'Besmet raken is het laatste wat je wil'

Mochten regerend wereldkampioen Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas besmet raken dit seizoen, dan heeft dat waarschijnlijk grote invloed op de strijd om de wereldtitel. De ongenaakbare Hamilton gaat nu nog met grote voorsprong aan de leiding in de WK-stand (205 punten), gevolgd door Bottas (161) en Max Verstappen (128).

"Besmet raken is het laatste wat je wil als coureur", zei Bottas. "Je mist dan sowieso één race en misschien nog wel meer. Dat hebben we al kunnen zien (bij Pérez, red.). We zijn zo alert als we kunnen zijn, maar het kan ook een kwestie van geluk zijn."

"Het is onfortuinlijk dat een teamlid nu positief test. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat het team dit goed oplost en er alles aan doet om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder binnen het team kan verspreiden."

De Grand Prix van de Eifel is de elfde race van dit Formule 1-seizoen. Het is voor het eerst sinds 2013 dat er op de Duitse Nürburgring een race in de koningsklasse van de autosport wordt verreden. De zege ging zeven jaar geleden naar Sebastian Vettel.