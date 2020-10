Daniel Ricciardo denkt dat Red Bull Racing en Renault ondanks hun moeizame verleden in de toekomst weer kunnen samenwerken. Het Oostenrijkse team moet op zoek naar een nieuwe motorleverancier, omdat Honda na 2021 stopt in die rol.

Renault leverde elf jaar lang de motoren van Red Bull, tot het team van Max Verstappen in 2018 overstapte naar Honda. In de laatste jaren van de samenwerking met Renault uitte Red Bull meermaals publiekelijk zijn onvrede over de prestaties en betrouwbaarheid van de krachtbron van de Franse motorleverancier.

De 31-jarige Ricciardo, die tussen 2014 en 2018 voor Red Bull reed en zodoende alles meekreeg van de onenigheid tussen zijn toenmalige team en Renault, denkt niet dat de verstoorde relatie een nieuwe samenwerking onmogelijk maakt.

"Je hebt emoties, zaken en tijd. Tijd geneest veel wonden en hoewel de samenwerking niet altijd vlekkeloos verliep, denk ik niet dat de relatie altijd vertroebeld zal blijven", zei Ricciardo donderdag volgens Motorsport.com in de aanloop naar de Grand Prix van de Eifel.

'Heb niks gezien dat niet te repareren valt'

De Australiër, die nu uitgerekend voor Renault rijdt, denkt dan ook dat de twee partijen weer op één lijn kunnen komen als ze dat zouden willen. "In mijn tijd heb ik niks gezien dat niet meer te repareren is, dus als ze willen samenwerken, zou ik me daar niet al te veel zorgen over maken. Dat komt vast wel goed."

Renault-teambaas Cyril Abiteboul liet Motorsport.com onlangs al weten dat een nieuwe samenwerking met Red Bull misschien wat ongemakkelijk is vanwege het recente verleden. Hij denkt bovendien niet dat Renault de eerste keus is van het topteam, al sloot hij een nieuwe samenwerking niet uit.

Tot en met 2021 is Red Bull sowieso nog verzekerd van de diensten van Honda, dat volgens adviseur Helmut Marko in 2021 met een nieuwe motor komt om het gat met Mercedes te verkleinen. "Daar kijk ik erg naar uit", zei Verstappen donderdag bij Racingnews365.com. "We blijven samen pushen tot en met de laatste Grand Prix."