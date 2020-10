Voor het eerst sinds 2013 wordt er komend weekend een Formule 1-race op de Duitse Nürburgring verreden. Autocoureur Tom Coronel beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van de Eifel.

Laten we beginnen met het grote nieuws van vorige week: wat vind jij van het vertrek van Honda bij Red Bull eind 2021? Een slechte zaak voor Max Verstappen?

Coronel: "Natuurlijk is dit even slikken, want Red Bull en Honda waren een ideale combinatie. Er was een goede chemie en beide bedrijven hadden hetzelfde doel."

Hoe moet het verder met Red Bull?

"Een motor van Mercedes of Ferrari is uitgesloten en Red Bull is met een vechtscheiding weggegaan bij Renault. Maar de kans bestaat dat beide partijen nu weer tot elkaar veroordeeld zijn. Dat kan alleen werken als teambazen Christian Horner en Cyril Abiteboul hun ego's aan de kant zetten en alles uitpraten."

"Maar waarom zou Renault niet opnieuw samen willen werken met Red Bull? Als je zelf geen wereldkampioen kan worden, dan kun je maar beter zorgen dat een team met jouw motor kampioen wordt."

"Een andere optie is een nieuwe motorleverancier die toetreedt tot de Formule 1. Ik sluit niet uit dat Mugen het overneemt van Honda. Dat merk is van de zoon van de oprichter van Honda. Hij kan de boedel van zijn vader vrij makkelijk overnemen. Het zou voor Honda zonde zijn om alle investeringen in de Formule 1-motor zomaar weg te gooien na 2021."

Laatste vijf winnaars F1-race op Nürburgring 2013: Sebastian Vettel (Red Bull)

2011: Lewis Hamilton (Mercedes)

2009: Mark Webber (Red Bull)

2007: Fernando Alonso (McLaren)

2006: Michael Schumacher (Ferrari)

Jij hebt vijf jaar in Japan gewoond. Denk je dat het boek de komende anderhalf jaar als een nachtkaars uit zal gaan voor Honda en Red Bull?

"Nee, die kans is echt 0,0 procent. Japanners lopen nooit weg met hun staart tussen de benen. Ze zullen serieus betrokken blijven tot het einde, daar kun je bij Japanners van op aan."

"De samenwerking zal niet als een nachtkaars uitgaan, maar met een grote knal. Het budget en het aantal manuren dat in de motor gestoken wordt, zal niet veranderen. De motorupdates zullen doorgaan zoals gepland. Honda zal er alles aan doen om de komende anderhalf jaar top te presteren."

Autocoureur Tom Coronel heeft veel ervaring op de Nürburgring. (Foto: Getty Images)

Goed, genoeg over Honda. Laten we het over de Nürburgring hebben. Jij hebt daar heel vaak geracet. Wat verwacht je van een Formule 1-race in oktober in Duitsland?

"Ik heb er afgelopen weekend nog een race gehad. En eind september heb ik meegedaan aan de 24 uur van de Nürburgring. Die race moest acht uur lang stilgelegd worden omdat het enorm mistig was."

"Wat dat betreft spookt het altijd in de Eifel. Het kan er regenen of heel koud zijn. Vorige week was het er echt koud, 's nachts was het maar 4 graden. Dan krijg je de banden echt niet aan de praat en dat kan de race een stuk interessanter maken. De Formule 1 is gewend om met 25 graden en een lekker zonnetje te racen, maar dat is hier wel even anders."

"De teams hebben bovendien geen actuele data van dit circuit, omdat er zo lang niet geracet is in de Formule 1. Daardoor zullen ze flink moeten zoeken naar de afstelling en de balans. Bovendien wordt er veel regen voorspeld."

"Al die factoren kunnen ervoor zorgen dat Verstappen het Mercedes hier heel erg moeilijk gaat maken. Het is bovendien een circuit met veel medium speed-bochten, dat ligt de Red Bull erg goed."

Plattegrond van de Nürburgring. (Beeld: Nürburgring)

Voor Kimi Räikkönen wordt het sowieso een bijzondere race: hij verbetert het record van Rubens Barrichello met zijn 323e Grand Prix-deelname.

"Ik vind hem een prachtige persoonlijkheid. Veel andere coureurs zijn van die marketingpoppen, die elke race het geweldige publiek en de sponsoren bedanken. Räikkönen zegt gewoon wat hij vindt en zo'n karakter heeft de Formule 1 nodig."

"En vergis je niet, er zijn heel veel mensen jaloers op Räikkönen. Hij rijdt op zijn veertigste nog steeds in de Formule 1, dat is voor alle mannen een jongensdroom."