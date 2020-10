Topman Helmut Marko van Red Bull Racing erkent dat Red Bull Racing voor een lastige opgave staat door het vertrek van motorleverancier Honda na 2021. De Oostenrijker sprak begin deze week met Red Bull-baas Dietrich Mateschitz en teambaas Christian Horner over de opties.

Red Bull hoeft niet te vrezen dat het vanaf 2022 zonder motoren zit, want volgens de Formule 1-regels moet de motorbouwer met de minste klantenteams een motor leveren aan renstallen zonder krachtbron.

"Het klopt dat we verzekerd zijn van een motor na 2021", zegt Marko woensdag in gesprek met het Duitse Auto, Motor und Sport. "Maar we nemen niet zomaar elke motor."

De sportief directeur van het team van Max Verstappen benadrukt dat Red Bull alleen geïnteresseerd is in een "competitieve motor". "Zonder motor waarmee we het WK kunnen winnen, is dit project voor ons niet interessant."

Hoewel Horner vorige week direct na het nieuws over het naderende vertrek van Honda stelde dat Red Bull minimaal tot 2025 in de Formule 1 blijft, sluit Marko een eerder afscheid niet direct uit. "Als we geen competitieve oplossing kunnen vinden, is dat een optie."

Marko legt nadelen van vier opties uit

Marko legt in het interview met Auto, Motor und Sport uit dat Red Bull vier opties heeft vanaf 2022, en dat aan alle vier de oplossingen nadelen kleven.

Mercedes heeft al jaren de beste motor, maar de Duitsers zullen zeer waarschijnlijk geen krachtbron willen leveren aan een grote concurrent. Ferrari heeft momenteel juist de slechtste motor in de Formule 1.

Renault ligt op dit moment het meest voor de hand, aangezien de Franse fabrikant alleen motoren levert aan zijn eigen team. "Maar als we naar Renault gaan, krijgen we een motor die ze bouwen naar hun behoeften, op maat van hun chassis. Dan is het voor ons weer een compromis", aldus Marko.

De vierde optie voor Red Bull is om de Honda-motor van 2021 als uitgangspunt te nemen en die vervolgens verder te ontwikkelen, maar dat zou flink wat extra kosten met zich meebrengen. "We moeten dan minimaal vijftig nieuwe mensen aannemen."

Voorlopig rijdt Red Bull nog met Honda-motoren. Komend weekend staat de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring op het programma.