Teambaas Cyril Abiteboul van het Formule 1-team van Renault vindt dat er eerder dan gepland nieuwe regels voor de motoren moeten komen nu Honda heeft aangekondigd na 2021 uit de koningsklasse van de autosport te stappen.

"De huidige motorensituatie is simpelweg onhoudbaar", stelt Abiteboul woensdag in gesprek met Autosport. "Ik heb er daarom bij het Formule 1-bestuur op aangedrongen hier goed naar te kijken."

Na het vertrek van Honda, dat de krachtbronnen levert voor Red Bull Racing en AlphaTauri, zullen er met Renault, Mercedes en Ferrari nog maar drie motorleveranciers overblijven in de Formule 1.

De kans is klein dat er op korte termijn een nieuwe motorfabrikant zal instappen, aangezien de huidige regels voor de motoren in de F1 in principe zullen gelden tot en met 2025.

Volgens Abiteboul toont het aangekondigde vertrek van Honda aan dat 2026 te laat is voor nieuwe regels. "Het is duidelijk dat het geen positieve ontwikkeling voor de Formule 1 is dat we na volgend jaar nog maar drie motorleveranciers hebben. Je mag verwachten dat dit ervoor zorgt dat we meer gaan nadenken over wanneer we de nieuwe generatie motoren moeten invoeren."

Het is zeker niet ondenkbaar dat Renault vanaf 2022 weer motoren zal leveren aan Red Bull. Volgens de Formule 1-regels moet de motorbouwer met de minste klantenteams namelijk een motor leveren aan renstallen zonder krachtbron. Zoals de zaken er nu voor staan, zou dat Renault zijn.