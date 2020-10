Max Verstappen baalt van het aangekondigde vertrek van Honda, de motorleverancier van Red Bull Racing. De Japanse fabrikant maakte vrijdag bekend aan het einde van 2021 uit de Formule 1 te stappen.

"Het is natuurlijk jammer dat Honda de Formule 1 verlaat, vooral omdat we zo'n goede relatie hebben en we echt de toewijding zien van de mensen die bij het project betrokken zijn, wat altijd erg belangrijk voor me is geweest", zegt Verstappen dinsdag op zijn eigen website.

"Voor wat dat op dit moment betekent en waar we op gefocust zijn, is er niets veranderd. We hebben nog de rest van dit seizoen en volgend seizoen om ons samen op te richten en we proberen nog steeds elke race op het podium te eindigen, dat is een goed doel voor ons. We willen ervoor zorgen dat we altijd de resultaten maximaliseren."

Teambaas Christian Horner liet eerder op dinsdag weten dat Verstappen geen ontsnappingsclausule heeft opgenomen in zijn doorlopende contract tot en met 2023, waarmee hij eerder zou kunnen vertrekken bij het Oostenrijkse team. Volgens verschillende media zou die clausule in werking treden op het moment dat Red Bull niet om de wereldtitel kan strijden.

Max Verstappen reed in 2014 als Formule 3-coureur voor het laatst op de Nürburgring in Duitsland. (Foto: ANP)

Verstappen kijkt uit naar terugkeer op Nürburgring

De Formule 1 strijkt komend weekend voor het eerst sinds 2013 neer op de Nürburgring in Duitsland voor de Grand Prix van de Eifel. Die race werd toegevoegd aan de kalender omdat verschillende Grands Prix afgelast moesten worden vanwege de coronacrisis.

Verstappen kijkt ernaar uit om te rijden op de Nürburgring, waarop hij in 2014 voor het laatst als Formule 3-coureur reed. "Het is een erg technisch circuit, ik vind het leuk. Het ziet ernaar uit dat het weer een stuk kouder gaat zijn dan de races tot nu toe dit jaar. Er kan wat regen gaan vallen, dus hopelijk maakt dat het raceweekend nog interessanter."

De race op de Nürburgring start zondag al om 14.10 uur, om te voorkomen dat het aan de einde van de middag te donker is om te rijden. Normaal gesproken start een race een uur later. De kwalificatie op zaterdag begint wel om 15.00 uur.