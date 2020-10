Max Verstappen heeft in zijn contract bij Red Bull Racing geen ontsnappingsclausule waarmee hij eerder dan 2023 zou kunnen vertrekken bij het team. Dat stelt teambaas Christian Horner dinsdag in een interview met het Oostenrijkse ServusTV.

Volgens verschillende media zou Verstappen in zijn verbintenis tot en met 2023 een vertrekclausule hebben opgenomen die in werking treedt als Red Bull geen competitieve motor kan leveren. Die geruchten zwollen aan toen motorleverancier Honda afgelopen vrijdag aankondigde aan het einde van 2021 uit de Formule 1 te stappen.

Horner verwees de geruchten naar het rijk der fabelen. "Er is geen motorgerelateerde clausule in het contract van Max", aldus Horner. "Hij is competitief en voelt zich erg comfortabel in het team. Hij gelooft in het Honda-programma. Hij ziet nu ook dat Honda de motor voor 2022 een jaar naar voren heeft gehaald, wat erg bemoedigend is."

Verstappen verlengde in januari van dit jaar zijn aflopende contract bij Red Bull tot en met 2023. Bij zijn contractverlenging sprak hij de verwachting uit dat hij om de wereldtitel kan strijden in dienst van het Oostenrijkse team.

Dit seizoen is Verstappen al zo goed als kansloos voor de wereldtitel. Met 128 punten uit de eerste tien races staat hij ver achter klassementsleider Lewis Hamilton, die 205 punten heeft. Er zijn nog zeven races te verrijden in de Formule 1.