Alexander Albon kijkt weleens met jaloezie naar de prestaties van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Britse Thai hoopt spoedig hetzelfde te kunnen leveren als zijn Nederlandse teamgenoot.

Albon komt vooralsnog tekort ten opzichte van Verstappen. Hij was dit seizoen nog in geen enkele kwalificatie sneller en heeft in de WK-stand twee keer zo weinig punten behaald (64 om 128 punten), waardoor Red Bull het Mercedes niet moeilijk kan maken in de strijd om de titel bij de constructeurs.

"Ik wil gewoon meer vertrouwen in de auto hebben. Als je naar Max kijkt, dan zie je dat hij de hele bocht op de limiet rijdt. Hij is niet bang dat de auto ineens een bepaalde beweging maakt. Kijk naar een kwalificatieronde van Max en dan zie je hoe hij met zijn auto in de weer is", zegt Albon dinsdag tegen Motorsport.com.

"Dat moet ik ook in de vingers zien te krijgen. Zo op de limiet van de wagen kunnen rijden, dat is wat ik ook moet kunnen. Het gaat om dat gevoel dat je met de auto door alle bochten kunt glijden. Het is dus niet dat ik hier iets mis en daar wat tekortkom, het gaat om het algehele gevoel en vertrouwen in de auto."

'Ik ben nog steeds zoekende'

Verstappen heeft als voordeel wel dat hij al vier jaar actief is bij Red Bull, terwijl Albon pas aan zijn eerste volledige seizoen bezig is bij de Oostenrijkse renstal. Hij verving halverwege vorig jaar Pierre Gasly, die ondermaats presteerde en werd teruggestuurd naar AlphaTauri.

"Max heeft een manier van rijden gevonden om hiermee om te kunnen gaan, terwijl ik nog steeds zoekende ben en samen met mijn engineers druk aan het kijken ben hoe ik er het meeste uit kan halen", aldus Albon, die vorige maand op Mugello zijn eerste podiumplaats pakte.

Albon hoeft zich op dit moment geen zorgen te maken over zijn toekomst bij Red Bull. Topadviseur Hermut Marko liet vorige week nog weten dat als Albon in het restant van dit seizoen naar behoren presteert, hij ook volgend seizoen verzekerd is van een stoeltje bij de formatie.

Het Formule 1-seizoen gaat komend weekend verder met de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring in Duitsland. Die race werd toegevoegd aan de kalender omdat verschillende Grands Prix moesten worden afgelast vanwege de coronacrisis. Er werd in 2013 voor het laatst geracet op de Nürburgring.