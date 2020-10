Renault staat er niet onwelwillend tegenover om Red Bull Racing en AlphaTauri vanaf 2022 weer van motoren te voorzien. Vrijdag werd bekend dat Honda eind 2021 uit de Formule 1 stapt.

Het Japanse bedrijf levert sinds 2018 de motoren aan Red Bull, dat in de elf jaar daarvoor gebruikmaakte van een krachtbron van Renault. In de laatste jaren van de samenwerking uitten coureur Max Verstappen en teambaas Christian Horner van Red Bull meermaals publiekelijk hun onvrede over de prestaties en betrouwbaarheid van Renault.

Op de vraag of een nieuwe samenwerking ongemakkelijk kan worden gezien het turbulente recente verleden, antwoordde Abiteboul bevestigend. "Dat denk ik wel, ja. Maar we moeten ook aan het belang van onze sport denken", zegt Renault-teambaas Cyril Abiteboul tegen Motorsport.com.

"Al is het nog erg ver weg om hier hardop over na te denken", vervolgde Abiteboul. "Ik vermoed dat Red Bull nog wel andere plannen op de achtergrond heeft. Christian Horner en Helmut Marko zitten altijd vol met ideeën en oplossingen. Ik verwacht niet dat Renault plan A is voor Red Bull."

Renault moet volgens reglementen motoren leveren aan Red Bull

Door het vertrek van Honda zijn er na 2021 nog drie motorleveranciers actief in de Formule 1: Mercedes, Ferrari en Renault. Volgens de Formule 1-regels moet de motorbouwer met de minste klantenteams een motor leveren aan renstallen zonder krachtbron.

Zoals de zaken er nu voorstaan, hebben in 2022 vier teams een Mercedes-motor: Mercedes, McLaren, Aston Martin (het huidige Racing Point) en Williams. Ferrari heeft drie klanten: Ferrari, Alfa Romeo en Haas, terwijl Renault alleen motoren levert aan Alpine (zoals het Formule 1-team van Renault in de toekomst zal heten).

"We zijn goed op de hoogte van de reglementen", zegt Abiteboul. "En we hebben de intentie om de regels te gehoorzamen."

"Tot op heden heb ik nog niets gehoord van Red Bull, en zij zullen eerst een formeel verzoek moeten indienen bij ons. Ze hebben volgens de reglementen tot het voorjaar van 2021 om het verzoek in te dienen", aldus de Franse teambaas.