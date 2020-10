Christian Horner baalt van het besluit van motorleverancier Honda om de Formule 1 na 2021 te verlaten. De teambaas van Red Bull beseft dat zijn renstal voor een grote uitdaging staat.

"We zijn teleurgesteld dat onze samenwerking met Honda ten einde komt", zegt Horner op de website van Red Bull. "Tegelijkertijd zijn we enorm trots op ons gezamenlijke succes. We hebben de afgelopen jaren samen vijf zeges geboekt en stonden vijftien keer op het podium."

Ondanks de vier zeges van Verstappen en een van AlphaTauri-coureur Pierre Gasly met een Honda-motor, slaagde Red Bull er samen met de Japanse fabrikant niet in om het gat met het al jaren dominante Mercedes te dichten. Honda voerde vrijdag als reden voor het vertrek op dat het bedrijf in 2050 CO2-neutraal wil zijn.

"We begrijpen dat het voor Honda een heel moeilijke beslissing moet zijn geweest om de sport te verlaten", zegt Horner. "We respecteren de achterliggende reden. Binnen de auto-industrie verschuift momenteel de focus."

Na een turbulente samenwerking vertrok Red Bull eind 2017 bij motorleverancier Renault. Het Franse bedrijf is met Mercedes en Ferrari de enige overgebleven motorbouwer in de Formule 1.

Horner garandeert toekomst van Red Bull in F1

Doordat de twee concurrenten vermoedelijk geen motor zullen willen afstaan aan Red Bull, lijkt een terugkeer naar Renault een reële optie. "We staan nu voor een grote uitdaging", stelt Horner.

"Het team heeft vaker in deze situatie verkeerd en we zijn erop voorbereid om een goede oplossing te vinden. We gaan op zoek naar de beste krachtbron voor 2022 en daarna."

Horner garandeert dat Red Bull zelf wel in de Formule 1 actief blijft, minimaal tot 2025. "We hebben recent het Concorde Agreement getekend. We kijken uit naar een nieuw tijdperk van innovatie, ontwikkeling en succes."

Dat succes hoopt de teambaas de komende vijftien maanden ook nog te kunnen vieren met Honda. "Ik wil hen bedanken voor hun buitengewone inzet en betrokkenheid. Onze gezamenlijke doelen voor de rest van 2020 en 2021 veranderen niet. We zullen blijven strijden voor overwinningen."