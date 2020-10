Motorleverancier Honda stapt aan het einde van 2021 uit de Formule 1, zo maakt de Japanse fabrikant vrijdag zelf bekend. Het nieuws betekent dat Red Bull Racing en AlphaTauri op zoek moeten naar een nieuwe motorleverancier.

"De auto-industrie ondergaat momenteel een grote transformatie, die je slechts eens in de honderd jaar ziet. We streven ernaar om in 2050 CO2-neutraal te zijn, dat is een topprioriteit binnen het bedrijf", motiveert Honda het besluit op zijn website.

Honda was sinds 2018 de motorleverancier van Red Bull Racing, het team van Max Verstappen, en zusterteam AlphaTauri. In de drie jaar daarvoor had de Japanse fabrikant een weinig succesvolle samenwerking met McLaren.

Sinds 2018 won Verstappen vier Grands Prix. Ook Pierre Gasly zegevierde namens AlphaTauri eenmaal met een Honda-motor.

Renault is verplicht om motoren aan te bieden

Door het vertrek van Honda blijven er nog drie motorleveranciers over in de Formule 1: Mercedes, Ferrari en Renault. Red Bull verliet Renault eind 2017 om met Honda in zee te gaan.

Volgens de huidige Formule 1-regels is Renault vanaf 2022 verplicht om een motor te leveren aan de twee teams, omdat het Franse merk het kleinste aantal teams in de Formule 1 van een krachtbron voorziet. Daar kan alleen van worden afgeweken als Red Bull en AlphaTauri een andere fabrikant kunnen overtuigen een samenwerking aan te gaan. Het ligt niet voor de hand dat Mercedes en Ferrari een motor aan de concurrent zullen afstaan.

Net als de andere acht teams ondertekenden Red Bull en AlphaTauri recentelijk het Concorde Agreement, waardoor beide teams minimaal tot 2025 in de Formule 1 actief zullen blijven.

"We zullen tot het einde van het seizoen 2021 ons uiterste best blijven doen om meer overwinningen te boeken", belooft Honda, dat voor volgend jaar een nieuwe motor bouwt. "Daarna zullen we de uitdaging aangaan om CO2-neutraal te worden."