Lewis Hamilton heeft dinsdag zijn kritiek op de stewards bij de Grand Prix van Rusland ingetrokken. De WK-leider kwam door een tijdstraf niet verder dan de derde plaats.

"Ik heb het bij tegenslag misschien niet altijd bij het rechte eind. Ik reageer misschien niet altijd hoe jullie zouden willen als de spanning hoog is. Ik ben ook maar een mens en ben gepassioneerd in alles wat ik doe", schrijft Hamilton op zijn sociale media.

Zondag was de Mercedes-coureur boos en teleurgesteld over de tijdstraf van tweemaal vijf seconden, die hij kreeg omdat hij voor de race op een verkeerde plaats twee proefstarts maakte. Hamilton zei dat de stewards hem wilden stoppen, omdat hij bovenaan staat in de WK-stand.

"Ik leer en groei elke dag", schrijft de 35-jarige Brit verder. "Ik heb mijn les geleerd en zal de volgende race weer knokken. Bedankt aan iedereen die mij is blijven steunen."

Hamilton heeft 44 punten voorsprong op teamgenoot Valtteri Bottas in de WK-stand. Op 11 oktober wordt met de GP van de Eifel de volgende race gehouden.