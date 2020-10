Mick Schumacher mag zich volgende week laten zien in de Formule 1. De zoon van racelegende Michael Schumacher rijdt namens Alfa Romeo de eerste vrije training bij de Grand Prix van de Eifel op de Nürbürgring.

De 21-jarige Schumacher maakt dit seizoen indruk in de Formule 2. De Duitser, die deel uitmaakt van het talentenprogramma van Ferrari, won zondag nog de hoofdrace in Sotsji en gaat na 20 van de 24 races aan de leiding.

Zijn deelname aan de vrije training is voor Schumacher wellicht de opmaat naar zijn debuutseizoen in de Formule 1. Het is niet ondenkbaar dat hij volgend jaar de kans krijgt bij Alfa Romeo, waar Ferrari de zeggenschap over één stoeltje heeft en Antonio Giovinazzi matig presteert.

Schumacher is overigens niet het enige Ferrari-talent dat zijn eerste kilometers in de Formule 1 mag maken. Callum Ilott rijdt bij de eerste vrije training op de Nürbürgring namens Haas F1 en Robert Shwartzman komt aan de beurt tijdens het slotweekend in Abu Dhabi in december.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van de Eifel is volgende week vrijdag. Tijdens de tweede training van later op de dag zullen Giovinazzi en Kimi Räikkönen weer gewoon namens Alfa Romeo rijden.

De race op de Nürbürgring is de elfde van het Formule 1-seizoen. Daarna volgen nog Grands Prix in Portugal, Italië, Turkije, Bahrein (twee keer) en Abu Dhabi.