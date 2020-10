Mercedes-teambaas Toto Wolff kan de dubbele tijdstraf van Lewis Hamilton bij de Grand Prix van Rusland maar moeilijk accepteren. De WK-leider werd slechts derde nadat hij tien seconden straf kreeg wegens een overtreding voorafgaand aan de race.

"Ik ben niet blij met deze straf, want ik vind het erg vergezocht", zei Wolff zondag tegen Motorsport.com na afloop van de race. "Ik zal de stewards altijd respecteren, maar ditmaal ben ik het oneens met hun besluit."

Hamilton maakte voor aanvang van de race tijdens de ronde naar de grid toe twee keer een proefstart op een plek waar dat niet is toegestaan. Dat leverde de zesvoudig wereldkampioen een tijdstraf van tweemaal vijf seconden op. Hij verloor daardoor de leiding en viel terug naar de elfde plek, om uiteindelijk als derde te finishen.

Aanvankelijk kreeg Hamilton ook twee strafpunten op zijn racelicentie, waarmee hij in totaal op tien kwam. Een raceschorsing kwam daardoor dichtbij, want bij twaalf strafpunten wordt een coureur uitgesloten. Omdat Mercedes kon aantonen dat het team Hamilton opdracht gaf om de proefstarts te maken, werden de strafpunten later op zondag weer kwijtgescholden en omgezet in een boete voor het team.

Hamilton was zelf boos en teleurgesteld wegens de dubbele tijdstraf. De 35-jarige Brit had het gevoel dat de stewards extra op hem letten, omdat hij ruim bovenaan staat in de WK-stand.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor beelden van de overtreding van Hamilton.

'Hamilton had geen voordeel bij plek van proefstarts'

Wolff, die nog voor de start van de race de stewards bezocht om uitleg te geven over het incident, deelde de onvrede van Hamilton. "Weet je, dingen zijn niet altijd zwart-wit. Er is ook ruimte voor interpretatie", zei de teambaas. "Met gezond verstand kunnen de regels op twee manieren geïnterpreteerd worden."

Volgens de reglementen moeten de proefstarts aan de rechterkant van de pitstraat plaatsvinden, na de stoplichten. Hamilton maakte zijn proefstarts helemaal aan het einde van de pitstraat.

"Maar dat was ook aan de rechterkant, en het was ook voorbij de stoplichten", aldus Wolff. "Hij had er bovendien geen enkel voordeel bij om het daar te doen. Het feit dat we een straf in de race krijgen voor iets dat vooraf gebeurt, voelt oneerlijk."

Na zijn uitleg wilde Wolff ook kijken naar de positieve punten voor het team. "We zijn emotioneel na de straf van Lewis, maar eigenlijk zou onze energie moeten gaan naar de zege van Valtteri Bottas."

"Na lange tijd heeft hij weer gewonnen en dat verdient hij. Een eerste en derde plek is genoeg reden om vrolijk naar huis te gaan. We kunnen tevreden zijn en moeten leren van het incident."