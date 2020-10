Christian Horner is blij dat Max Verstappen er zondag in Sotsji na twee uitvalbeurten op rij weer eens in slaagde om een goede prestatie neer te zetten. Volgens de teambaas van Red Bull Racing was een tweede plek het maximaal haalbare.

Verstappen profiteerde in Rusland van een tijdstraf van Mercedes-rijder Lewis Hamilton, die voorafgaand aan de race fouten maakte bij proefstarts. De Nederlander bezorgde Red Bull de eerste podiumplek ooit in Sotsji.

"De tweede plaats is een fantastisch resultaat. Max heeft weer eens het maximale uit de auto gehaald. We konden alleen maar hopen op een tweede plek en de tijdstraf van Hamilton speelde ons in de kaart", aldus Horner.

"In de zes jaar dat we met Red Bull op Sotsji komen, was dit ons beste resultaat. We startten de race ook nog eens vanaf de voorste rij en gaan nu met een verdiende trofee naar huis."

Zijn tweede plek op het Sochi Autodrom leidde zondag al tot tevredenheid bij Verstappen zelf, die voor de vijfde keer dit Formule 1-seizoen minimaal één auto van Mercedes achter zich hield. Hij eindigde voor de zevende keer in tien races op het podium.

De volgende Grand Prix staat gepland op 11 oktober op de Nürburgring. Vervolgens komen ook de circuits van Portimão, Imola, Istanboel, Bahrein (tweemaal) en Abu Dhabi nog aan bod.