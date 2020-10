De twee strafpunten die Lewis Hamilton zondag bij de Grand Prix van Rusland heeft gekregen voor zijn illegale proefstarts zijn omgezet in een boete voor zijn team Mercedes. De Duitse renstal moet een bedrag van 25.000 euro betalen.

Hamilton kreeg aanvankelijk twee strafpunten op zijn superlicentie en was daardoor dicht bij een race schorsing, omdat hij dan op tien strafpunten had gestaan. Bij twaalf punten in één jaar wordt een coureur voor één race geschorst. Pas na de race van 15 november in Turkije vervallen de eerste strafpunten voor de WK-leider.

Voorafgaand aan de race in Sotsji maakte Hamilton twee proefstarts buiten het daarvoor toegestane stuk asfalt. Tijdens de Grand Prix kwam hem dat al op een tijdstraf van tien seconden te staan en mede daardoor eindigde hij als derde.

Volgens de FIA valt Hamilton bij nader inzien niets te verwijten omdat hij voorafgaand aan het incident aan zijn team heeft gevraagd of hij de proefstarts ook verder op het asfalt mocht uitvoeren. Mercedes antwoordde bevestigend, waardoor de wedstrijdleiding de volledige verantwoordelijkheid nu bij Mercedes legt.

De 35-jarige Brit vond het al onterecht dat hij gestraft werd voor twee proefstarts die hij kort voor de start maakte op een plek op het circuit waar dat niet is toegestaan. "Ik ben er vrij zeker van dat nog nooit iemand een straf heeft gehad voor zoiets belachelijks", zei Hamilton tegen Autosport.

"Ik heb niemand in gevaar gebracht. Door de jaren heen heb ik dit al op een miljoen andere circuits gedaan en het was nooit eerder een probleem", zei de boze Mercedes-coureur, die achter winnaar Valtteri Bottas en Max Verstappen derde werd in Sotsji.

Uitslag GP Rusland 1. Bottas (Mercedes) 25 punten +1

2. Verstappen (Red Bull) 18 punten

3. Hamilton (Mercedes) 15 punten

4. Pérez (Racing Point) 12 punten

5. Ricciardo (Renault) 10 punten

6. Leclerc (Ferrari) 8 punten

7. Ocon (Renault) 6 punten

8. Kvyat (AlphaTauri) 4 punten

9. Gasly (AlhpaTauri) 2 punten

10. Albon (Red Bull) 1 punt

'Natuurlijk pakken ze mij harder aan'

Hamilton heeft het gevoel dat de stewards hem als leider in de WK-stand harder aanpakken. "Natuurlijk doen ze dat, maar dat kun je verwachten. Ze proberen me gewoon te stoppen, toch?"

De race in Rusland had een feestelijke aangelegenheid moeten worden voor Hamilton. Bij een overwinning had hij het Formule 1-record van 91 zeges van Michael Schumacher kunnen evenaren.

Hamilton begrijpt vroege pitstop niet

"Die tijdstraf heeft alles verpest, anders denk ik dat ik had kunnen winnen", zei Hamilton, die niet snapte dat Mercedes hem al na zeventien rondes naar binnen haalde voor de pitstop plus tijdstraf. Daardoor viel hij terug naar de elfde plek.

"Ik vond dat we aan de vroege kant naar binnen gingen. Dat moeten we straks nog maar even goed bespreken", zei Hamilton.

In de WK-stand heeft Hamilton nog 44 punten voorsprong op Bottas. "Ik moet gewoon zorgen dat dit soort dingen niet meer gebeurt. Ik blijf gefocust en richt me op de volgende race", blikte hij vooruit op de GP van de Eifel over twee weken op de Nürburgring.