Na acht races zonder zege won Valtteri Bottas zondag eindelijk weer eens een Grand Prix. De Mercedes-coureur kon het in Rusland niet nalaten om zijn criticasters toe te spreken.

"Ik wil al mijn criticasters bedanken, net als iedereen die zich aangesproken voelt: fuck you!", riep Bottas over de boordradio, enkele seconden nadat hij in Sotsji als winnaar werd afgevlagd.

De 31-jarige Fin rijdt al sinds 2017 bij het zeer dominante Mercedes en zondag boekte hij pas zijn negende zege. Ook dit jaar vormt Bottas dan ook geen bedreiging voor zijn superieure teamgenoot Lewis Hamilton.

De Brit kreeg in Sotsji een tijdstraf van tien seconden, waardoor hij na zijn pitstop van de eerste naar de elfde plek terugviel. Bottas kwam daardoor aan de leiding en reed probleemloos naar de zege.

Uitslag GP Rusland 1. Bottas (Mercedes) 25 punten +1

2. Verstappen (Red Bull) 18 punten

3. Hamilton (Mercedes) 15 punten

4. Pérez (Racing Point) 12 punten

5. Ricciardo (Renault) 10 punten

6. Leclerc (Ferrari) 8 punten

7. Ocon (Renault) 6 punten

8. Kvyat (AlphaTauri) 4 punten

9. Gasly (AlhpaTauri) 2 punten

10. Albon (Red Bull) 1 punt

'Enorme bij' hinderde Bottas bij start

Aanvankelijk leek Bottas bij de eerste bocht al de leiding van Hamilton over te nemen, maar hij kon niet voldoende profiteren van de slipstream.

"Ik wist dat ik bij de start de kans zou krijgen om de leiding te pakken, maar het werd wat lastiger doordat er een enorme bij of iets anders tegen mijn vizier kwam. Daardoor kon ik het ideale rempunt wat moeilijker inschatten", legde Bottas uit.

Nadat Hamilton zijn tijdstraf had uitgezeten, reed Bottas het restant van de race op kop. Hij eindigde ruim voor Max Verstappen en nummer drie Hamilton als winnaar.

"Toen er eenmaal niemand meer voor me reed, kon ik echt een geweldige snelheid rijden", blikte de winnaar terug. "Ik heb vanaf dat moment alles kunnen controleren."