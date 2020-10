Max Verstappen is tevreden met zijn tweede plek in de Grand Prix van Rusland. Voor de vijfde keer dit jaar wist hij minimaal één auto van Mercedes achter zich te houden.

"Ik heb de Mercedessen weer eens kunnen splitten. Daar kunnen we tevreden mee zijn", zei Verstappen zondag in een eerste reactie na de race.

De Limburger profiteerde in Sotsji van een tijdstraf die polesitter Lewis Hamilton kreeg voor twee fouten bij proefstarts voor de race. Verstappen moest wel toestaan dat de latere winnaar Valtteri Bottas hem bij de start passeerde.

Verstappen bezorgde Red Bull de eerste podiumplaats ooit in Rusland. Ook de voorgaande zes races in Rusland werden gewonnen door Mercedes.

"Dit is echt een Mercedes-circuit, ze zijn hier altijd dominant geweest. Dan is het best goed om hier binnen acht seconden van de winnaar te eindigen", zei Verstappen tegen Ziggo Sport.

Verstappen rijdt in de eerste ronde over de uitloopstrook. (Foto: Pro Shots)

Verstappen moet in eerste ronde uitloopstrook op

Bij de start leek de tweede plaats nog ver weg voor Verstappen, want hij werd door Bottas en Ricciardo gepasseerd en kwam op de vierde plek terecht. Daarna koos hij ervoor om in de drukte over een uitloopstrook te rijden.

"Ik had weinig grip aan de binnenkant van de baan en het was erg interessant in de eerste bochten", keek Verstappen terug. "Gelukkig kon ik daarna over de uitloopstrook."

Verstappen kon de zege van Bottas nooit in gevaar brengen. "In de eerste stint op de mediumband waren we net iets te traag en hadden we overstuur, na de pitstop was ik op de harde banden iets competitiever. Daar kunnen we blij mee zijn", concludeerde hij.

Met 128 punten heeft Verstappen nog altijd een ruime achterstand op Hamilton (205) en Bottas (161). Er staan dit seizoen nog zeven races op het programma.