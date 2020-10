Max Verstappen is zondag knap tweede geworden in de Grand Prix van Rusland. De winst op de Sochi Autodrom ging naar Mercedes-coureur Valtteri Bottas, die net als Verstappen profiteerde van een tijdstraf voor Lewis Hamilton.

Voor Bottas is het zijn eerste zege sinds de openingsrace van het seizoen in Oostenrijk. De Fin finishte met ruime voorsprong op Verstappen. Mercedes won ook de voorgaande zes races in Sotsji.

Verstappen herstelde zich sterk na twee uitvalbeurten op rij in Monza en Mugello. De Red Bull-coureur stond dit jaar in elke race die hij uitreed op het podium.

Hamilton, die een tijdstraf van tien seconden kreeg wegens een overtreding voor aanvang van de race, eindigde ruim achter Verstappen als derde. Daardoor verzuimde hij het record van Michael Schumacher te evenaren. De Duitse legende wist 91 races te winnen in zijn carrière, Hamilton blijft nog even op 90 zeges staan.

Een ander Formule 1-record werd zondag wel geëvenaard. Kimi Räikkönen reed zijn 322e GP en kwam daarmee op gelijke hoogte met Rubens Barrichello. De veertigjarige Fin van Alfa Romeo eindigde anoniem op de veertiende plaats.

Uitslag GP Rusland 1. Bottas (Mercedes) 25 punten +1

2. Verstappen (Red Bull) 18 punten

3. Hamilton (Mercedes) 15 punten

4. Pérez (Racing Point) 12 punten

5. Ricciardo (Renault) 10 punten

6. Leclerc (Ferrari) 8 punten

7. Ocon (Renault) 6 punten

8. Kvyat (AlphaTauri) 4 punten

9. Gasly (AlhpaTauri) 2 punten

10. Albon (Red Bull) 1 punt

De beschadigde auto van Sainz na zijn crash in de eerste ronde. (Foto: Pro Shots)

Safetycar na crashes Sainz en Stroll

Al voor de start stelde de wedstrijdleiding een onderzoek in naar Hamilton, omdat hij op weg naar de grid tweemaal een proefstart maakte op een plek waar dat niet mocht. Het kwam hem op twee tijdstraffen van vijf seconden te staan, die de Brit bij zijn eerste pitstop moest inlossen.

Verstappen begon op de tweede plaats moeizaam aan de race en zag Bottas en Daniel Ricciardo voorbijkomen. De Red Bull-coureur moest in het gedrang gebruikmaken van een uitloopstrook. Even later kon hij de derde plek van Ricciardo afpakken.

Carlos Sainz probeerde hetzelfde, maar bleek tussen de smalle poortjes over minder stuurmanskunsten te beschikken en reed met het voorwiel van zijn McLaren tegen de bandenstapel en werd de eerste uitvaller.

Kort daarna spinde Lance Stroll na een tikje van Charles Leclerc in de bandenstapel, waardoor ook de Canadees van Racing Point in de eerste ronde uitviel. De safetycar moest de baan op komen zodat de rotzooi op het circuit opgeruimd kon worden.

Max Verstappen tijdens de race op de Sochi Autodrom. (Foto: ANP)

Hamilton valt ver terug na uitzitten tijdstraf

Nadat de safetycar was verdwenen, bleef de top drie met Hamilton, Bottas en Verstappen onveranderd. Hamilton zat bij zijn pitstop in de zeventiende ronde zijn tijdstraf uit en kwam als elfde weer de baan op.

Negen rondes later maakte Verstappen zijn pitstop en kwam hij zo'n vijf seconden voor Hamilton weer de baan op. De Mercedes-coureur was opgerukt naar de vijfde plek. Kort daarna liet Bottas zijn bandenwissel uitvoeren, waarbij hij de leiding behield.

Nadat ook Leclerc en Daniil Kvyat hun pitstop gemaakt hadden, bestond de top drie uit achtereenvolgens Bottas, Verstappen en Hamilton. De onderlinge verschillen waren met nog zo'n twintig rondes te gaan ongeveer tien seconden.

In de slotfase van de race was er nog kort een virtuele safetycar, omdat Romain Grosjean door een bord van piepschuim was gereden. Dat had geen gevolgen voor de strijd vooraan.

Verstappen kon zodoende Red Bull de eerste podiumplaats ooit in Rusland bezorgen. In de WK-stand heeft hij als nummer drie met 128 punten nog altijd een ruime achterstand op Hamilton (205) en Bottas (161). De racewinnaar pakte in de slotfase nog een extra punt door de snelste ronde te rijden.