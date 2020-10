De kans is groot dat er volgend seizoen weer een Schumacher op de Formule 1-grid te vinden is. Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, stevent af op de Formule 2-titel. Hoe groot is zijn talent en hoe groot is de kans op dat debuut in de koningsklasse?

Mick Schumacher won zaterdag de hoofdrace van de Formule 2 in het Russische Sotsji, in het bijprogramma van de Formule 1. In de sprintrace op zondag lag de Duitser op de derde plaats toen de wedstrijd werd afgebroken door een zware crash.

Maar ook dankzij de halve punten die hij daarvoor kreeg, verstevigde de 21-jarige coureur zijn leiding in het kampioenschap. Met nog vier races in Bahrein te gaan, staat de Brit Callum Ilott op 22 punten achterstand tweede.

De Formule 2-titel ligt dus binnen handbereik voor Schumacher, maar ook zonder dat kampioenschap kan hij zich opmaken voor een stap naar de Formule 1.

Dat zit zo: de zoon van de recordkampioen is onderdeel van de Ferrari Driver Academy. En Ferrari heeft zeggenschap over één stoeltje van het Alfa Romeo Formule 1-team. Momenteel wordt die ingevuld door Antonio Giovinazzi, maar de Italiaan presteert niet indrukwekkend.

De kans is dus groot dat de plek volgend jaar wordt ingevuld door het prominentste lid van de Ferrari-opleiding. En dat is momenteel Schumacher. Het is daarbij wel zaak dat hij Ilott voor blijft, want ook die maakt deel uit van de Ferrari-academie.

Maar zelfs als Ilott Schumacher alsnog voorbijstreeft en de F2-titel pakt, is de kans groot dat Ferrari nog een plek zoekt voor hun bekendste talent. Dat kan bijvoorbeeld bij Haas, dat ook gebruikmaakt van Ferrari-motoren. Daarnaast is het nog niet zeker of de inmiddels veertigjarige Kimi Räikkönen wel doorgaat bij Alfa Romeo, dus wellicht komt ook dat stoeltje vrij.

Champagnedouche voor Mick Schumacher, zaterdag in Sotsji. (Foto: Pro Shots)

Hoe goed is Schumacher?

De Formule 1-toekomst van Schumacher lijkt gegarandeerd, maar is hij wel goed genoeg?

Met een Formule 3-titel op zak uit 2018 en uitzicht op een Formule 2-kampioenschap zou je zeggen van wel, maar het talent van Schumacher junior staat niet onomstotelijk vast. Zeker niet als je de vergelijking maakt met de twee grootste beloftes die de afgelopen jaren hun entree maakten in de koningsklasse: Charles Leclerc en Max Verstappen.

Zowel de Monegask als de Nederlander heeft al races gewonnen en polepositions gepakt in de Formule 1, terwijl ze met hun 22 jaar maar een jaar ouder zijn dan Schumacher. Ook gingen ze beiden overtuigender door de opstapklassen. Verstappen sloeg de Formule 2 zelfs volledig over. Zijn tijd tussen de karts en de Formule 1 besloeg maar ruim een jaar. Een ongekend snel proces dat niet snel meer wordt geëvenaard.

Mick Schumacher op weg naar de zege in Sotsji, voor Red Bull-talent Yuki Tsunoda en Callum Ilott (Foto: Getty Images)

Schumacher is nog geen buitencategorie

Leclerc deed er vier seizoenen over om de Formule 1 te bereiken, maar hij pakte wel in zijn eerste poging de GP3-titel en deed in de Formule 2 hetzelfde. Schumacher had twee jaar nodig voor zijn Formule 3-titel en lijkt die tijd ook te nemen in de Formule 2. Dat maakt hem geen langzame leerling, maar het is ook weer geen buitencategorie.

Ook de laatste Formule 1-coureur met een Formule 2-titel op zak, George Russell, pakte dat kampioenschap in zijn eerste seizoen. De Brit deed dat bovendien tegen sterke concurrenten als Lando Norris en Alex Albon.

Mick Schumacher bezoekt de Ferrari-pitbox bij de GP van Toscane. (Foto: Pro Shots)

Achternaam is belangrijke troefkaart

Kortom: Schumacher komt niet met de allerbeste papieren in de Formule 1. Terwijl de verwachtingen rondom zijn naam uiteraard torenhoog zijn.

Die verwachtingen waren er in de Formule 3 ook al, en toch slaagde hij er in zijn tweede seizoen (2018) in om boven het veld uit te stijgen. Dat lukt hem nu in zijn tweede jaar in de Formule 2 opnieuw, met een stabiele reeks podiumplaatsen die het fundament is onder zijn koppositie.

Schumacher kan een succesvol Formule 1-coureur worden, mits hij de tijd krijgt. Gelukkig voor de Duitser is een groot aantal partijen er veel aan gelegen dat hij slaagt in de koningsklasse, waaronder Ferrari en de Formule 1 zelf. Zijn achternaam is een belangrijke troefkaart.

De laatste vier races van de Formule 2 vinden plaats tijdens het Formule 1-bezoek aan Bahrein op 28 en 29 november en 5 en 6 december.