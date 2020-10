Formule 1-coureurs mogen voortaan alleen nog in hun raceoverall op het podium verschijnen. De regels zijn aangescherpt nadat Lewis Hamilton twee weken geleden bij de Grand Prix van Toscane een T-shirt met een boodschap droeg.

Hamilton droeg een shirt met de tekst "arresteer de agenten die Breonna Taylor vermoord hebben". De zwarte vrouw kwam in maart om het leven door politiekogels.

Na de race op Mugello kondigde de Formule 1 aan een onderzoek in te stellen naar het T-shirt van Hamilton. Dat onderzoek leverde geen sancties op.

Zondag, enkele uren voor de start van de Grand Prix van Rusland, meldde de Formule 1 dat de richtlijnen zijn aangepast. Coureurs dienen in raceoutfit op het podium te verschijnen en mogen hun overall niet openritsen.

Hamilton blijft zich inzetten in strijd tegen racisme

Op de persconferentie na de race moeten de coureurs eveneens alleen in raceoverall verschijnen. Ook de coureurs die niet in de top drie eindigen mogen de interviews na afloop niet doen in andere de kleding dan ze tijdens de race droegen.

Het is nog wel toegestaan om tijdens het volkslied voor de race andere kleding te dragen. Een aantal coureurs knielen daar om een statement tegen racisme te maken.

Hamilton is erg actief in de Black Lives Matter-beweging en meldde vorige week op Instagram dat hij zijn platforms zal blijven gebruiken om zijn standpunten te delen.

De coureur van Mercedes begint om 13.10 uur op poleposition aan de GP van Rusland. Bij een zege evenaart hij het record van Michael Schumacher, die 91 races wist te winnen in zijn carrière.