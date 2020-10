Alexander Albon en Nicholoas Latifi hebben zondag een gridstraf van vijf plekken gekregen bij de Grand Prix van Rusland. De twee coureurs hebben een nieuwe versnellingsbak in hun auto.

Albon, die bij Red Bull Racing teamgenoot is van Max Verstappen, begint daardoor niet op de tiende maar de vijftiende plek aan de race in Sotsji. Williams-coureur Latifi had zich zaterdag als negentiende gekwalificeerd en begint nu als twintigste en laatste.

Albon reed twee weken geleden op Mugello naar de eerste podiumplaats van zijn carrière. De 24-jarige coureur eindigde als derde achter het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

In tegenstelling tot Verstappen en de AlphaTauri-coureurs Pierre Gasly en Daniil Kvyat heeft Albon bij de race in Rusland nog geen nieuwe Honda-motor. De Thai krijgt de motorupdate pas later.

Motorwissel Verstappen was al gepland

Verstappen viel in de laatste twee races op Monza en Mugello uit, mede doordat hij een motorprobleem had. Volgens Honda was zijn motorwissel al gepland en heeft die niets te maken met de problemen in de laatste races.

De race op de Sochi Autodrom begint om 13.10 uur. Mercedes wist alle voorgaande zes edities van de Russische GP te winnen.