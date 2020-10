Valtteri Bottas heeft geen verklaring waarom hij zaterdag in de laatste kwalificatieronde voor de GP van Rusland bijna zeven tienden moest toegeven op teamgenoot Lewis Hamilton. De Fin start zondag in Sotsji vanaf P3, omdat Max Verstappen zich tussen het Mercedes-duo in nestelde.

"Eigenlijk was er de hele dag niets aan de hand", zei een verbaasde Bottas na de kwalificatie. "In Q1 en Q2 ging het prima van mijn kant, ik had geen last van alles wat er gebeurde. De auto voelde goed en de pace was er gewoon, alleen niet in Q3."

Bottas was in de eerste twee kwalificatieronden sneller dan Hamilton. De Brit haalde Q3 met de hakken over de sloot na een crash van Sebastian Vettel. Daarin verbeterde hij zijn tijd echter naar 1.31,304 en pakte daarmee poleposition. Bottas kwam niet verder dan P3 in 1.31,956, achter Red Bull-coureur Verstappen (1.31,867).

Op vragen over het grote verschil met zijn teamgenoot moest de Fin het antwoord schuldig blijven. "Ik maakte eigenlijk ook geen fouten in Q3, al duurde het even voordat mijn banden goed waren. Om eerlijk te zijn, snap ik niet waarom ik niet in de buurt van de tijd van Lewis kon komen."

"Voor mijn gevoel ging Q2 veel beter, toen had ik meer grip. Ik blijf wel met wat vragen zitten", stelde Bottas, die toch met een knipoog afsloot. "Misschien speel ik een spelletje en wilde ik juist als derde starten."

De GP van Rusland start zondag om 13.10 uur, met Verstappen op P2. Hamilton begint voor de 96e keer in zijn loopbaan een Formule 1-race van poleposition. Als de regerend wereldkampioen de race in Sotsji op zijn naam schrijft, evenaart hij het recordaantal Grand Prix-zeges van Michael Schumacher (91).