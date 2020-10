Lewis Hamilton is opgelucht dat hij zaterdag niet voortijdig werd uitgeschakeld in de kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland. De coureur van Mercedes ziet echter vooral nadelen aan het veroveren van poleposition.

"Het was een van mijn slechtste kwalificaties ooit, het was echt verschrikkelijk. Ik had constant mijn hart in mijn keel", zei een hoofdschuddende Hamilton op het Sochi Autodrom in Sotsji.

Hamilton ontsnapte in Q2. Hij raakte daarin zijn eerste tijd kwijt vanwege het overschrijden van de track limits en kwam daarna in de problemen door een zware crash van Sebastian Vettel, die voor een rode vlag zorgde.

De leider in de WK-stand begon vervolgens maar net op tijd aan zijn laatste ronde, waarin hij alsnog een plek in Q3 veiligstelde en daarin wel met overmacht de snelste was, voor Max Verstappen van Red Bull Racing en teamgenoot Valtteri Bottas.

"Het was de eerste keer dit weekend dat ik wijd ging in bocht 18. Toen wilde ik nog een ronde doen, maar moest ik binnenkomen van het team. De crash van Vettel kwam ons bijna duur te staan, maar gelukkig redden we het nog net."

'Pole misschien wel de slechtste plaats'

Hamilton reed zijn snelste ronde in Q2 op de softbanden, terwijl Verstappen en Bottas dat deden op de mediumband. De concurrenten van Hamilton hebben daarom een strategisch voordeel in de race.

"Hier is de pole misschien wel de slechtste plaats met de jongens achter me die een slipstream krijgen. Ik word waarschijnlijk ingehaald bij de start en zij rijden dan ook nog op betere banden. Het wordt dus lastig om te winnen", aldus Hamilton.

De race start zondag om 13.10 uur. Mercedes won alle zes voorgaande wedstrijden in Rusland. Als Hamilton zondag zegeviert, dan evenaart hij het record van Michael Schumacher van 91 GP-overwinningen.