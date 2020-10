Max Verstappen kijkt zeer tevreden terug op de kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland. De Nederlander van Red Bull Racing ging ervan uit dat hij zaterdag om de derde startplek zou moeten strijden, maar hij klokte een verdienstelijke tweede tijd.

"Ik ben heel tevreden met dit resultaat. Het is weliswaar geen poleposition, maar ik had nooit verwacht hier te staan", zei een blije Verstappen. "Ik denk dat dit een van mijn beste kwalificaties ooit was. Stap voor stap zijn we ons aan het verbeteren."

De coureur van Red Bull Racing stevende af op de derde startpositie, maar hij was in de absolute slotfase van Q3 net iets sneller dan Mercedes-coureur Valtteri Bottas (1.31,867 om 1.31,956). Alleen Lewis Hamilton was ongenaakbaar op de Sochi Autodrom.

Op basis van de vrije trainingen had Verstappen nog weinig vertrouwen in een goede afloop van de kwalificatie. "Ik had het hele weekend moeite om de juiste balans te vinden en zelfs vanmorgen was ik nog niet happy. Mijn laatste run was niet slecht, maar ik had niet verwacht om tweede te staan."

'Wie weet wat er mogelijk is bij goede start'

Voordeel voor Verstappen is dat hij de race zondag op de mediumbanden mag beginnen, terwijl Hamilton zijn snelste ronde in Q2 noodgedwongen op de zachte band neerzette. De Brit had door een een crash van Sebastian Vettel bijna geen kans meer om een tijd neer te zetten in de tweede sessie.

De 22-jarige Verstappen realiseert zich dat hij zondag door het bandenverschil (nog meer dan gebruikelijk) gebaat is bij een goede start. "Wie weet wat er mogelijk is als we een goede start hebben. De slipstream is hier heel belangrijk naar de eerste bocht, dus we gaan het zien."

Verstappen noteerde zijn beste kwalificatieresultaat ooit in Sotsji, waar de Limburger nog nooit het podium haalde. De Grand Prix van Rusland begint zondag om 13.10 uur. De zege ging vorig jaar naar Hamilton.