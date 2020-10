Max Verstappen begint de Grand Prix van Rusland zondag vanaf de tweede positie. Lewis Hamilton reed ondanks een zeer rommelige kwalificatie naar poleposition in Sotsji.

De 22-jarige Verstappen kwam in de absolute slotfase van de derde en beslissende kwalificatiesessie tot een fraaie tijd van 1.31,867, waarmee hij Mercedes-coureur Valtteri Bottas (1.31,956) van de tweede plek stootte.

De Nederlander van Red Bull Racing hoefde alleen de ongenaakbare Hamilton (1.31,304) voor zich te dulden op de Sochi Autodrom en noteerde het beste kwalificatieresultaat in Rusland uit zijn loopbaan.

De kwalificatie werd zaterdag iets meer dan twee minuten voor het einde van Q2 stilgelegd na een zware crash van Ferrari-coureur Sebastian Vettel. De auto van de viervoudig wereldkampioen raakte zwaar beschadigd, maar hij stapte wel ongedeerd uit.

Door de rode vlag kwam Hamilton in de problemen, want de Brit zag zijn eerste tijd geschrapt worden vanwege de overtreding van de track limits en moest nog een resultaat neerzetten om Q3 te halen. Hij begon maar net voordat de tijd verstreken was aan zijn rondje en haalde maar net de laatste kwalificatiesessie.

De 35-jarige Hamilton nam het zekere voor het onzekere en reed zijn snelste ronde in Q2 op de softbanden, waar hij zondag dus ook de race op moet starten. Verstappen begint daarentegen net als Bottas op de mediums, wat de Nederlander een strategisch voordeel oplevert.

Top tien kwalificatie GP Rusland 1. Lewis Hamilton - 1.31,304

2. Max Verstappen - 1.31,867

3. Valtteri Bottas - 1.31,956

4. Sergio Pérez - 1.32,317

5. Daniel Ricciardo - 1.32,364

6. Carlos Sainz - 1.32,550

7. Esteban Ocon - 1.32,624

8. Lando Norris - 1.32,847

9. Pierre Gasly - 1.33,000

10. Alexander Albon - 1.33,008

Verstappen haalde nog nooit het podium in Rusland

Voor Nicholas Latifi (Williams), Romain Grosjean, Kevin Magnussen (beiden Haas), Antonio Giovinazzi en Kimi Räikkönen (beiden Alfa Romeo) hield de kwalificatie na de eerste sessie op.

Na Q2 viel ook het doek voor de uitgevallen Vettel, zijn teamgenoot Charles Leclerc, George Russell (Williams), Lance Stroll (Racing Point) en Daniil Kvyat (AlphaTauri).

Hamilton begint zondag voor de 96e keer in zijn loopbaan een Formule 1-race van poleposition. Als de regerend wereldkampioen de race in Rusland op zijn naam schrijft, evenaart hij het recordaantal Grand Prix-zeges van Michael Schumacher (91).

De Grand Prix van Rusland begint zondag om 13.10 uur. Verstappen, die in de laatste twee races in Italië de finish niet haalde, eindigde in Rusland nog nooit op het podium. Vorig jaar werd de Nederlander vierde.