Max Verstappen heeft zaterdag ook in de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Rusland niet de tijden van Mercedes kunnen benaderen. De coureur van Red Bull Racing moest genoegen nemen met de zesde tijd.

Verstappen kwam tot een tijd van 1.34,306. Hij was in zijn laatste ronde nog wel bezig aan een forse tijdsverbetering (paars in sector 1), maar moest de poging afbreken omdat hij naar eigen zeggen een foutje maakte bij het afstellen van zijn rembalans.

Lewis Hamilton was voor het eerst de beste in een training. Hij was met 1.33,279 een stuk sneller dan zijn teamgenoot bij Mercedes Valtteri Bottas (1.34,055), die de eerste twee oefensessies domineerde.

Achter Hamilton en Bottas completeerden Carlos Sainz van McLaren (1.34,096), Esteban Ocon van Renault (1.34,239) en Sergio Pérez van Racing Point (1.34,252) de top vijf. Sebastian Vettel en Charles Leclerc van Ferrari werden zevende en twaalfde.

Verstappen heeft beschikking over nieuwe motor

Verstappen kent vooralsnog geen geweldig weekend op het Sochi Autodrom in Sotsji. Hij klokte in de eerste vrije training nog wel de derde tijd, maar eindigde in de tweede vrije training slechts als zevende.

De Limburger heeft net als Pierre Gasly en Daniil Kvyat van AlphaTauri de beschikking over een nieuwe motor. De krachtbron ondervond een geplande update en dat kon worden gedaan zonder dat het een gridstraf van vijf plaatsen oplevert.

De motorwissel heeft volgens fabrikant Honda niets te maken met de motorproblemen die Verstappen bij de voorgaande Grands Prix op Monza en Mugello ondervond. Zijn teamgenoot Alexander Albon krijgt op een later moment de nieuwe motor.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland begint zaterdag om 14.00 uur. Mercedes won alle zes voorgaande races in het Oostblokland. Als Hamilton zondag zegeviert, dan evenaart hij het record van Michael Schumacher van 91 GP-overwinningen.