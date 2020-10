Met de aanstelling van Stefano Domenicali als nieuwe baas van Liberty Media hebben alle topmensen in de Formule 1 een Ferrari-achtergrond. Toch reageren concurrenten Mercedes en Red Bull Racing vrijdag verheugd op de komst van de Italiaan.

"Ik maak me absoluut geen zorgen, Stefano is een man met grote integriteit", zei Mercedes-teambaas Toto Wolff vrijdag tegen Sky Sports.

Naast Domenicali - die per 1 januari de opvolger is van de Amerikaan Chase Carey - wordt de Formule 1 bestuurd door Jean Todt (voorzitter FIA) en Ross Brawn (technisch directeur Formule 1). Zij waren alle drie in het verleden werkzaam bij Ferrari.

"Ik weet zeker dat Stefano de sport in de best mogelijke manier zal ontwikkelen. Dat houdt natuurlijk ook in dat hij zijn best gaat doen om ons op elke mogelijke wijze te vertragen, maar dat hoort erbij", zei Wolff met een lach.

Wolff werd zelf ook in verband gebracht met de functie. Mercedes is sinds 2014 dominant in de Formule 1, terwijl Ferrari met name dit jaar ver is afgegleden.

350 Vooruitblik F1: 'Niemand is groot fan van 'Mercedes-baan' in Sotsji'

Horner: 'Stefano is one of the good guys'

Ook Wolffs Red Bull-collega Christian Horner maakt zich geen zorgen met drie voormalig Ferrari-mensen in de top van de sport. "Ik vind het geweldig dat Stefano de baan krijgt. Hij is one of the good guys", zei Horner vrijdag op een persconferentie in Sotsji voorafgaand aan de Grand Prix van Rusland.

"Ik heb het jarenlang tegen Stefano opgenomen toen hij nog teambaas van Ferrari was. Hij is integer, was zelf een echte racer en kent de business goed."

"Ik ben er zeker van dat Stefano erg strikt zal omgaan met zijn onpartijdigheid in zijn nieuwe rol", zei Horner. "Ik denk niet dat er sprake is van een bepaalde voorliefde van een van de drie individuen in de Formule 1-top."