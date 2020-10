Max Verstappen verwacht zaterdag in de kwalificatie veel concurrentie om de derde plaats. De coureur van Red Bull legt zich er bij voorbaat bij neer dat Mercedes te snel zal zijn in de Grand Prix van Rusland.

"Het gaat moeilijk worden in de kwalificatie om op de derde plek terecht te komen", zegt de coureur vrijdag op Verstappen.nl. "Voor de race ziet het er iets beter uit en daar ben ik blij om."

Verstappen heeft in Sotsji de beschikking over een nieuwe motor. Volgens leverancier Honda gaat het om een geplande upgrade en heeft de motorwissel niets te maken met de problemen die de Limburger de afgelopen GP's op Monza en Mugello ondervond.

Red Bull stond in Sotsji nog nooit op het podium, terwijl Mercedes alle zes de races wist te winnen. "We weten dat dit niet ons beste circuit is", beaamt Verstappen.

'Renault vormt een bedreiging'

Vrijdag reed de 22-jarige coureur de derde en zevende tijd in de vrije trainingen. "Er is voor ons nog wel wat werk te doen", zeg hij dan ook.

"Het is duidelijk dat Renault een bedreiging vormt. Zij zijn vandaag erg competitief geweest. En je weet niet wie er wellicht ook nog bij zit. We moeten eerst naar onszelf kijken en zorgen dat we de juiste keuzes maken en dat de auto stabiel is."

Red Bull is nog zoekende naar de perfecte afstelling van de auto op het circuit aan de Zwarte Zee. "We hebben een paar downforcelevels geprobeerd om te kijken wat de beste keuze is", legt Verstappen uit. "De tijden in de tweede training hadden beter gekund, maar dat kwam vooral omdat we dingen aan het uitproberen waren."