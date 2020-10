Stefano Domenicali is vrijdag aangesteld als voorzitter van Liberty Media. De voormalig teambaas van Ferrari volgt in die hoedanigheid Chase Carey op.

Domenicali treedt per 1 januari in dienst bij het bedrijf dat sinds 2016 eigenaar is van de Formule 1. De 55-jarige Italiaan had het tot 2014 voor het zeggen bij Ferrari.

"Ik vind het geweldig om weer aan de slag te gaan in de Formule 1. Deze sport is altijd een onderdeel van mijn leven geweest", zegt Domenicali op de website van de Formule 1. "Ik ben geboren in Imola en heb in Monza gewoond, dus de sport is altijd belangrijk voor mij geweest."

Carey gaat bij Liberty Media verder als niet-uitvoerend voorzitter. De Amerikaan stond de afgelopen vier jaar aan het hoofd van de Formule 1. "Chase heeft het uitstekend gedaan. Op commercieel gebied zijn grote stappen gezet en er staat een goede sportieve organisatie", stelt Greg Maffei, CEO van Liberty Media.

"De Formule 1 is digitaal veel zichtbaarder geworden. Daarnaast heeft Chase belangrijke veranderingen doorgevoerd zoals de budgetcap en het nieuwe Concorde Agreement."

Door de aanstelling van Domenicali zijn nu alle topposities in de Formule 1 bezet door oud-medewerkers van Ferrari. Jean Todt is voorzitter van de FIA en Ross Brawn werkt als technisch directeur van de Formule 1.