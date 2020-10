Max Verstappen is vrijdag niet verder gekomen dan de zevende tijd in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Rusland. Net als in de ochtendsessie zette Valtteri Bottas de snelste ronde neer.

Mercedes liet er op de Sochi Autodrom geen misverstand over bestaan het snelste team te zijn op dit circuit. Lewis Hamilton reed kort achter Bottas de tweede tijd en was ruimschoots sneller dan alle andere teams.

De voorgaande zes Grands Prix in Sotsji werden allemaal gewonnen door Mercedes. Hamilton nam vier van die overwinningen voor zijn rekening.

Behalve het Mercedes-duo waren ook Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Lando Norris en Sergio Pérez sneller dan Verstappen. De Limburger was aan een snellere ronde bezig toen hij in de derde sector spinde.

Uitslag tweede training GP Rusland 1. Bottas (Mercedes) 1.33,519

2. Hamilton (Mercedes) 1.33,786

3. Ricciardo (Renault) 1.34,577

4. Sainz (McLaren) 1.34,723

5. Norris (McLaren) 1.34,847

6. Pérez (Racing Point) 1.34,890

7. Verstappen (Red Bull) 1.35,048

8. Leclerc (Ferrari) 1.35,052

9. Ocon (Renault) 1.35,139

10. Vettel (Ferrari) 1.35,183

Ook Hamilton kort van de baan

Ook voor Hamilton verliep de sessie niet helemaal vlekkeloos. Hij schoot in een bocht van de baan, maar kon zijn wagen uit de vangrail houden.

De 35-jarige Brit jaagt in Rusland op zijn 91e GP-zege. Daarmee zou hij het record van Michael Schumacher evenaren.

Eerder op vrijdag reed Verstappen nog de derde tijd in de eerste training. De Limburger moest toen Bottas en Ricciardo voorlaten.