In de Russische stad Adler vlak bij Sotsji wordt dit weekend de Grand Prix van Rusland verreden. Leon Saris, meteoroloog bij Weerplaza, praat je bij over de weersverwachting voor de tiende race van dit seizoen.

"Het weer op het circuit wordt met name bepaald door depressies die zich boven de Zwarte Zee ontwikkelen. Of het droog blijft of niet hangt dus af van de ontwikkeling en beweging van deze depressies."

"In deze tijd van het jaar zien we vaak dat kleine verstoringen langs de Turkse kust verder ontwikkelen tot depressies. Deze bewegen over de Zwarte Zee naar het oosten en kunnen uiteindelijk rond Sotsji voor veel wind, bewolking en regen zorgen. Vooruitlopend hierop zorgt een zuidelijke wind doorgaans voor droog en zonnig weer."

"Op dit moment is een depressie langs de Turkse kustlijn in ontwikkeling. De groei van deze depressie verloopt echter nogal traag. De regen blijf voorlopig nog uit en we hebben komend weekend dan ook met droge omstandigheden te maken."

"De wind draait in de loop van het weekend naar het zuiden waardoor de temperatuur verder oploopt. Waar de middagtemperatuur vrijdag nog een graad of 26 is, zal dit zondag een aantal graden hoger liggen. Hierbij blijft het droog. De eerste serieuze neerslag zal pas na het weekend vallen."