Max Verstappen heeft vrijdag de derde tijd neergezet in de eerste training voor de Grand Prix van Rusland. De coureur van Red Bull heeft in Sotsji de beschikking over een nieuwe motor.

Honda meldde vrijdag dat Verstappen en de AlphaTauri-coureurs Pierre Gasly en Daniil Kvyat een geplande motorupgrade hebben gekregen. De motor kon zonder gridstraf gewisseld worden.

Dit heeft volgens het Japanse automerk niets te maken met de motorproblemen die Verstappen bij de voorgaande Grands Prix op Monza en Mugello ondervond. Zijn teamgenoot Alexander Albon krijgt op een later moment de nieuwe motor.

Verstappen was met 1.35,577 ruim een halve seconde trager dan Mercedes-coureur Valtteri Bottas, die het snelst was in Sotsji. Ook Renault-coureur Daniel Ricciardo dook nog onder de tijd van de Limburger.

Lewis Hamilton kwam opvallend genoeg niet verder dan de negentiende tijd. De leider in de WK-stand moest tot twee keer toe inhouden toen hij bezig was aan een snelle ronde omdat andere auto's gecrasht waren.

Uitslag eerste training GP Rusland 1. Bottas (Mercedes) 1.34,923

2. Ricciardo (Renault) 1.35,430

3. Verstappen (Red Bull) 1.35,577

4. Pérez (Racing Point) 1.35,796

5. Stroll (Racing Point) 1.35,965

6. Ocon (Renault) 1.36,061

7. Kvyat (AlphaTauri) 1.36,230

8. Albon (Red Bull) 1.36,254

9. Vettel (Ferrari) 1.36,323

10. Gasly (AlphaTauri) 1.36,706

Crashes van Latifi en Sainz

De training moest tijdelijk worden stilgelegd na een crash van Nicholas Latifi. De Canadees verloor de controle over het stuur van zijn Williams en kwam in de bandenstapel terecht.

Eerder was ook Carlos Sainz in aanraking gekomen met de bandenstapel. De Spanjaard van McLaren beschadigde zijn achtervleugel maar kon op eigen kracht naar de pitstraat rijden, zodat er alleen een virtual safetycar nodig was om de training te neutraliseren.

De Grand Prix in Rusland is de tiende race van de zeventien dit seizoen. Als Hamilton weet te winnen, dan evenaart hij het record van Michael Schumacher die 91 GP's won.