Sergio Pérez en de leiding van Racing Point hebben een goed gesprek met elkaar gevoerd. De Mexicaan en het Formule 1-team leefden de laatste weken op gespannen voet met elkaar nadat bekend werd dat Pérez zijn stoeltje na dit jaar kwijtraakt.

Pérez hoorde twee weken geleden tot zijn verbazing dat hij zijn plek bij Racing Point in 2021 kwijtraakt aan Sebastian Vettel. Donderdag liet hij bij het persmoment in Sotsji weten dat hij het gevoel heeft dat er sindsdien dingen voor hem worden achtergehouden.

Nu is de ruzie bijgelegd. "We kennen elkaar al zeven jaar en Racing Point is als een familie. We hebben met elkaar gesproken en het team accepteert mijn uitleg", schrijft Pérez vrijdag op sociale media.

"Het mag na zeven jaar niet in mineur eindigen. De lucht is nu volledig geklaard. We kijken allemaal vooruit en willen hetzelfde: zoveel mogelijk punten pakken in de resterende races."

Pérez rijdt sinds 2014 voor Racing Point, dat toen nog Force India heette. Hij haalde in zijn Formule 1-loopbaan acht keer het podium en is op dit moment met 44 punten de nummer negen in de WK-stand.

Alle coureurs bereiden zich momenteel op het Sochi Autodrom voor op de Grand Prix van Rusland. Vrijdag staat om 10.00 uur de eerste vrije training op het programma.