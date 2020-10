Sergio Pérez is teleurgesteld in de leiding van Racing Point. De Mexicaan merkt dat er bepaalde zaken voor hem worden achtergehouden sinds hij bekendmaakte na dit seizoen te vertrekken bij het team.

De dertigjarige Pérez kondigde begin deze maand aan dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen bij Racing Point, dat volgend jaar Aston Martin heet. Het team van Lawrence Stroll koos er zelf voor om de samenwerking met de Mexicaan te beëindigen en haalde Sebastian Vettel als zijn vervanger voor 2021.

"Sinds het nieuws naar buiten is gekomen, zijn er mensen in het team die bepaalde dingen achterhouden voor mij. Dat vind ik niet prettig", zei Pérez donderdag bij een persmoment in de aanloop naar de Grand Prix van Rusland van komend weekend volgens Motorsport.com.

"Op dit moment moeten we juist zo transparant mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat we onze doelen bereiken en zoveel mogelijk punten pakken. We kunnen nog altijd het beste seizoen draaien in de geschiedenis van dit team door als derde te eindigen in de WK-stand voor constructeurs. De teleurstelling zal groot zijn als dat niet lukt."

Stroll krijgt belangrijke updates in Sotsji

in de aanloop naar de Grand Prix van Rusland kreeg Pérez nog een tegenvaller te verwerken. Racing Point besloot de nieuwste updates van de 'roze Mercedes' niet bij hem, maar bij de auto van zijn Canadese teamgenoot Lance Stroll door te voeren.

"Als je ziet hoe dicht iedereen bij elkaar staat, kunnen een paar tienden het verschil maken in het eindresultaat", benadrukte Pérez. "Daarom had ik de upgrades graag in Sotsji al gehad, maar om overduidelijke redenen heb ik ze niet. Het team werkt hard om ervoor te zorgen dat dat bij de volgende race wel het geval is."

Pérez, die in zijn Formule 1-loopbaan acht keer het podium haalde, bezet op dit moment met 44 punten de negende plek in de WK-stand voor coureurs. Zijn teamgenoot Stroll heeft er dertien meer en staat zesde.