Max Verstappen gaat komend weekend bij de Grand Prix van Rusland voor een podiumplek. Volgens de Red Bull-coureur zijn de problemen met de Honda-motor opgelost.

Verstappen bleef drie weken geleden tijdens de race op Monza in de pits staan en had een week later op Mugello al voor de start motorproblemen, waarna hij in de eerste ronde crashte. Ook bij de eerste race van dit seizoen - in Oostenrijk - viel de 22-jarige Nederlander uit.

"Het is natuurlijk niet goed dat we drie keer zijn uitgevallen in negen races, maar dat kan ik toch niet meer veranderen", zegt hij donderdag op zijn eigen website. "We hebben na Mugello goede gesprekken gehad, ook met Honda, en er is uitgelegd wat er misging. Honda zegt het opgelost te hebben."

Volgens Verstappen was het probleem op Monza van een andere aard dan op Mugello. "Het probleem, dat vooral softwaregerelateerd was, was na te bootsen op de testbank. Ik heb er vertrouwen in dat ervan geleerd is en dat het is opgelost."

'Ik verwacht hier geen wonderen'

Door de twee opeenvolgende uitvalbeurten heeft de Limburger in het kampioenschap nu wel tachtig punten achterstand op WK-leider Lewis Hamilton. Hij bezet achter Valtteri Bottas nog wel de derde plaats.

"Ik ben nu in ieder geval wel van alle vragen over de strijd voor het kampioenschap af. Voor mijn gevoel heb ik daar nooit kans op gehad", laat hij weten.

Zondag op het Sochi Autodrom hoopt Verstappen wel weer op het podium te staan. Hij realiseert zich wel dat hij in Rusland weinig kans zal hebben op de overwinning. Sinds zijn Formule 1-debuut in 2015 haalde hij nooit het podium in Sotsji en zijn beste prestatie was de vierde plaats in 2019.

"Dit circuit is nooit echt top geweest voor ons, dus ik verwacht hier geen wonderen. Maar ik probeer natuurlijk wel minimaal het podium te behalen. Met die negentiggradenbochten kun je ook niet heel veel verschil maken en met de lange rechte stukken weten we dat andere teams dicht bij ons zullen zitten, vooral tijdens de kwalificatie", besluit hij.