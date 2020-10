Lewis Hamilton heeft zondag bij de Grand Prix van de Eifel Formule 1-geschiedenis geschreven door het recordaantal zeges (91) van Michael Schumacher te evenaren. De 35-jarige Brit heeft nu bijna alle records in de koningsklasse van de autosport op zijn naam staan. Een overzicht.

Aantal Grand Prix-zeges 1. Michael Schumacher: 91

1. Lewis Hamilton: 91

3. Sebastian Vettel: 53

4. Alain Prost: 51

5. Ayrton Senna: 41

Met de winst op Nürburgring boekte Hamilton zijn 91e zege, veertien jaar nadat Schumacher in China zijn laatste overwinning boekte en een op dat moment schier onbereikbaar lijkend record neerzette.

Natuurlijk moet je kanttekeningen plaatsen als je coureurs uit verschillende generaties met elkaar gaat vergelijken. Hamilton en Schumacher reden slechts drie seizoenen (2010 tot 2012) tegelijkertijd in de Formule 1. De Duitser was al in de veertig en reed bij het toen nog bescheiden Mercedes in de middenmoot.

In Schumachers hoogtijdagen, rond de eeuwwisseling, bestond een Formule 1-seizoen uit zo'n zeventien races. Inmiddels is dat opgelopen tot net boven de twintig, waardoor Hamilton vaker per jaar de kans krijgt om een race te winnen.

Desondanks presteert Hamilton, die op 10 juni 2007 in Canada zijn eerste F1-zege pakte, procentueel gezien beter dan Schumacher. De Brit won 34,87 procent van de 261 races waaraan hij deelnam, 'Schumi' zegevierde in 29,55 procent van zijn 308 GP's.

Aantal wereldkampioenschappen 1. Michael Schumacher: 7

2. Lewis Hamilton: 6

3. Juan Manuel Fangio: 5

4. Alain Prost, Sebastian Vettel: 4

Het belangrijkste record staat in elk geval nog een paar maanden op naam van Schumacher. Maar het kan bijna niet anders of Hamilton gaat de legendarische Duitser binnenkort evenaren met zijn zevende wereldtitel.

Beide coureurs pakten hun titels bij twee teams: Schumacher bij Benetton en Ferrari, Hamilton bij McLaren en Mercedes.

Aantal podiumplaatsen 1. Lewis Hamilton: 160

2. Michael Schumacher: 155

3. Sebastian Vettel: 120

4. Alain Prost: 106

5. Kimi Räikkönen: 103

Dit record nam Hamilton eerder dit jaar al over van Schumacher. De 35-jarige Brit stond na ruim 61 procent van alle races waar hij aan deelnam op het ereschavot.

Aantal polepositions 1. Lewis Hamilton: 96

2. Michael Schumacher: 68

3. Ayrton Senna: 65

4. Sebastian Vettel: 57

5. Jim Clark, Alain Prost: 33

Hamilton is ontegenzeggelijk de beste coureur ooit als het gaat om één snelle ronde. Hij pakte in zijn debuutseizoen 2007 al direct zes poles en is altijd supersnel gebleven in de kwalificaties.

Aantal snelste rondes 1. Michael Schumacher: 77

2. Lewis Hamilton: 51

3. Kimi Räikkönen: 46

4. Alain Prost: 41

5. Sebastian Vettel: 38

Het enige record dat Hamilton dit jaar nog niet kan evenaren of verbeteren. Sinds er vorig jaar een extra WK-punt wordt toegekend voor de snelste raceronde, maken sommige coureurs een extra pitstop om met verse banden voor die snelste ronde te gaan. Hamilton, die vaak aan de leiding rijdt, doet dit alleen als de marge op de nummer twee ruim twintig seconden bedraagt.

In 2019 reed Hamilton zes keer de snelste raceronde en dit jaar staat de teller op vier. Als hij in dat tempo doorgaat, moet Hamilton nog zo'n vier jaar in de Formule 1 actief blijven om ook dit record van Schumacher af te kunnen pakken.