Op de Sochi Autodrom wordt komend weekend de tiende race van het seizoen verreden. Oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Rusland.

Sinds dit circuit in 2014 op de kalender kwam, won Mercedes er altijd en stond Verstappen zelfs niet op het podium. Gaat daar zondag verandering in komen?

Robert Doornbos: "Het wordt normaal gesproken weer een walk in the park voor Mercedes. Sochi is een echt powercircuit en dat ligt dat team een stuk beter dan Red Bull."

"In de kwalificatie zal Verstappen niet mee kunnen doen om poleposition. Maar hij heeft dit seizoen al eerder bewezen dat er in de race best iets mogelijk is. Red Bull zal dan wel wat risico in de afstelling moeten nemen door met minder downforce te rijden en moet dan hopen dat er niet te veel tijd verloren wordt in de bochten. Als dat lukt, dan kan het echt nog wel een spannende race worden."

Max Verstappen in Rusland 2015: tiende (Toro Rosso)

2016: uitgevallen (Toro Rosso)

2017: vijfde

2018: vijfde

2019: vierde

Zou Valtteri Bottas het zijn teamgenoot Lewis Hamilton hier wel lastig kunnen maken?

"Sochi staat bekend als een van de favoriete circuits van Bottas. Hij stond hier in een Williams al eens op het podium."

"Ik gun hem wel weer eens een overwinning, want twee weken geleden op Mugello reed Bottas heel lang een perfect weekend, maar kon hij het net niet afmaken. En als Bottas voor Hamilton zou rijden, dan kan Verstappen misschien ook de strijd aangaan met Hamilton."

Winnaars GP Rusland 2014: Lewis Hamilton (Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Mercedes)

2016: Nico Rosberg (Mercedes)

2017: Valtteri Bottas (Mercedes)

2018: Lewis Hamilton (Mercedes)

2019: Lewis Hamilton (Mercedes)

Maar toch, Hamilton won hier al vier keer en de race staat pas sinds 2014 op de kalender. Met een nieuwe zege evenaart hij zelfs het record van Michael Schumacher, die 91 Grands Prix won.

"De cijfers liegen niet: Hamilton laat elke race weer zien dat hij een van de allergrootsten aller tijden is."

"Natuurlijk is hij ook komend weekend weer de grote favoriet, maar voor de spanning in het WK zou het mooi zijn als weer eens iemand anders wint."

Plattegrond van de Sochi Autodrom. (Beeld: Formule 1)

Het kenmerkendste aan dit circuit is de derde bocht, die wel 750 meter lang is.

"Het is een leuke en bijzondere bocht, maar voor de coureurs niet per se heel uitdagend. Je kunt er in een Formule 1-auto vol gas doorheen, easy flat."

"Sowieso is dit niet het meest spectaculaire circuit van de kalender, het zal bij geen enkele coureur in zijn persoonlijke top drie staan."

Oud-Formule 1-coureur en analyticus Robert Doornbos. (Foto: Pro Shots)

Toch werd het contract tussen de FIA en het circuit vorig jaar tot 2025 verlengd. We zitten er dus nog wel even aan vast. Al zijn er geruchten dat de Russische GP naar Sint-Petersburg verhuist, waar met Igora een nieuw circuit is gebouwd.

"Ik denk niet dat we Sochi heel erg zouden missen als het verdwijnt. Al ligt de baan wel fraai, op een unieke locatie waar in 2014 de Olympische Winterspelen werden gehouden."

"Sochi is ook weer geen heel saai circuit. Je hebt bij een nieuw circuit gewoon wat spectaculaire races nodig. Dan roept het een jaar later weer emoties op als je er terugkeert. Zo heeft de race in Bakoe wel een paar keer spektakel opgeleverd, waardoor iedereen er graag terugkomt. Terwijl het ontwerp van de baan niet veel beter of slechter is dan in Sochi."