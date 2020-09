Carlos Sainz kan er moeilijk mee leven dat Sergio Pérez aan het eind van dit seizoen moet vertrekken bij Racing Point. De dertigjarige Mexicaan wordt bij het Britse team vervangen door Sebastian Vettel.

"Wat 'Checo' laat zien is dat niet alles in de Formule 1 om prestaties draait", zegt Sainz vrijdag tegen Motorsport.com. "Als je puur naar zijn kwaliteiten kijkt dan is er geen enkele reden waarom hij de Formule 1 zou moeten verlaten. Helaas spelen er in deze sport soms ook andere belangen."

Bij Racing Point krijgt Lance Stroll, de zoon van eigenaar en multimiljardair Lawrence Stroll, de voorkeur boven Pérez. De Noord-Amerikaan scoorde vorig jaar 52 punten, terwijl zijn teamgenoot Stroll slechts 21 punten pakte. Dit seizoen doet Stroll (57 punten) het wel iets beter dan 'Checo' Pérez (44 punten), die twee races miste vanwege een positieve coronatest.

"Het is ontzettend jammer dat 'Checo' uit de Formule 1 moet vertrekken", vervolgt McLaren-coureur Sainz. "Het team waar hij zijn vertrouwen in heeft gestoken en dat hij in feite heeft gered van een faillissement, heeft nu eindelijk een goede auto geproduceerd. En juist nu willen ze niet met hem door. Dat is een bittere pil."

Pérez stapte in 2018 naar de rechter om het noodlijdende Force India, zoals Racing Point toen nog heette, van de ondergang te redden. Mede dankzij de inzet van de voormalig McLaren-coureur werden de banen van vierhonderd medewerkers behouden en kreeg het team de tijd om een nieuwe eigenaar te zoeken.

Het Formule 1-seizoen wordt volgende week zondag vervolgd met de Grand Prix van Rusland in Sotsji.

Carlos Sainz vindt het onbegrijpelijk dat Sergio Pérez moet vertrekken bij Racing Point. (Foto: Pro Shots)