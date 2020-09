De FIA heeft dinsdag besloten Lewis Hamilton niet te vervolgen voor het shirt dat hij zondag na de Grand Prix van Toscane droeg. De autosportbond gaat wel proberen de regels voor politieke boodschappen in de Formule 1 te verduidelijken.

Hamilton droeg op het circuit van Mugello een shirt met de tekst: "Arrest the cops who killed Breonna Taylor", waarmee hij zich - niet voor het eerst - uitsprak tegen politiegeweld in de Verenigde Staten. De 26-jarige zwarte Amerikaanse werd afgelopen maart in haar huis doodgeschoten door agenten, terwijl ze onschuldig was.

Een woordvoerder van de FIA laat aan BBC weten dat de tekst op het shirt van Hamilton niet per definitie in strijd is met de regels, dat er geen onderzoek komt en dat de wereldkampioen van Mercedes dus niet hoeft te vrezen voor een straf.

"Ik wilde mensen bewust maken van het feit dat er mensen worden doodgeschoten op straat", zei Hamilton zondag over zijn shirt. "En er is een onschuldige persoon in haar eigen huis vermoord. De schuldigen lopen nog steeds vrij rond."

De 35-jarige Hamilton spreekt zich al langer fel uit in het debat over politiegeweld in de VS. De Brit spoorde zijn collega-coureurs aan om zich ook te mengen in de strijd tegen racisme.

Hamilton reed zondag in een tumultueuze GP van Toscane naar de zege. De Mercedes-rijder pakte zijn zesde overwinning van het seizoen en ligt op koers voor zijn zevende wereldtitel in de Formule 1.