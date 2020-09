Mercedes won zondag in Toscane de honderdste Grand Prix sinds het in 2010 als fabrieksteam terugkeerde in de Formule 1. Zeker sinds de introductie van de turbomotoren heeft de Duitse autofabrikant de sport in een ijzeren greep en bijten Ferrari en Red Bull in het stof. De dominantie in cijfers.

Mercedes keerde in 2010 na een afwezigheid van 55 jaar terug in de Formule 1 door het succesvolle Brawn-team van Ross Brawn over te nemen. Ondanks een sterk rijdersduo met zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher en toptalent Nico Rosberg bleven grote successen in eerste instantie uit.

In de jaren voor de introductie van de turbomotoren in 2014 wonnen de 'zilverpijlen' slechts vier races in vier seizoenen. Red Bull en vooral Sebastian Vettel waren dominant.

Van 2010 tot en met 2013 levert dat de volgende cijfers op. De puntentelling was hetzelfde als nu, al werd de snelste ronde toen nog niet beloond met een punt.

Punten 2010 - 2013 Red Bull: 2.204

Ferrari: 1.525

McLaren: 1.451

Mercedes: 881

Zeges en polepositions 2010 - 2013 Red Bull: 41 zeges, 52 poles

McLaren: 18 zeges, 10 poles

Ferrari: 11 zeges, 4 poles

Mercedes: 4 zeges 9 poles

Turbomotor brengt Mercedes dominantie

Vanaf 2014 werd alles anders. Het dominante Red Bull werd een kopje kleiner gemaakt doordat het sterke punt, de geblazen diffuser, niet langer gebruikt kon worden volgens de nieuwe regels. Dit kostte niet alleen het team zijn dominantie, maar ook Vettel zelf. In 2014 won de Duitser geen race, terwijl zijn teamgenoot Daniel Ricciardo drie keer zegevierde.

Alle andere races werden gewonnen door Mercedes met nieuweling Lewis Hamilton en Rosberg. Die dankten hun dominantie vooral aan de sterke motor. Mercedes kwam ijzersterk uit de startblokken met hun V6 Turbo met hybride.

De 96 zeges van Mercedes in het turbotijdperk leveren naast zeven wereldtitels en evenzoveel constructeurstitels de volgende puntentotalen op

Punten 2014 - 2020 Mercedes: 4.556

Ferrari: 2.705

Red Bull: 2.437

Mercedes heeft sterkste motor

Terwijl Mercedes in 2014 met een vliegende start begon, ploeterden Ferrari en Red Bull (Renault) met hun nieuwe motoren. Het gat in paardenkrachten was geslagen en werd slechts in 2019 op bedenkelijke wijze gedicht door Ferrari. Sinds de motor uit Maranello weer aan de regels voldoet, heeft Mercedes opnieuw onbetwist de sterkste krachtbron.

In de turbojaren maakte Ferrari de grootste vuist tegen Mercedes. Dat deed het team in 2017 en 2018, met respectievelijk vijf en zes zeges per seizoen. 2018 was ook het beste jaar van Red Bull, met vier zeges. Maar onder de streep zijn beide concurrenten sinds 2014 vrijwel kansloos tegen met name Hamilton.

Zeges en polepositions 2014 - 2020 Mercedes: 96 zeges, 103 poles

Ferrari: 17 zeges, 20 poles

Red Bull: 16 zeges, 5 poles

De ongenaakbare Lewis Hamilton viert een overwinning in Hongarije, 2019 (Foto: Pro Shots)

Hamilton won ruim helft van races sinds 2014

Hamilton maakte het beste gebruik van de dominantie van Mercedes, maar het is onterecht om te stellen dat hij al zijn successen aan het Duitse merk te danken heeft. Voor hij verhuisde harkte de Brit al 26 polepositions en 21 zeges binnen voor McLaren, plus de wereldtitel in 2008. Hij reed overigens ook toen al met een Mercedes-motor.

Eenmaal bij Mercedes moest Hamilton vooral afrekenen met teamgenoot Nico Rosberg. Sinds Valtteri Bottas in 2017 zijn collega werd, is de Engelsman de absolute teamleider. In 2017 en 2018 was Ferrari-coureur Vettel zijn belangrijkste belager in de WK-strijd.

Hamilton won sinds 2014 meer dan de helft van de 129 verreden races en vertrok ook in bijna de helft van die Grands Prix van poleposition. Daarbij pakte hij vijf keer de rijderstitel. Alleen in 2016 moest hij in de titelstrijd buigen, voor teamgenoot Rosberg.

De volledige cijfers 2014 - 2020 Lewis Hamilton: 68 zeges, 64 poles

Nico Rosberg: 20 zeges, 26 poles

Sebastian Vettel: 13 zeges, 12 poles

Max Verstappen: 9 zeges, 2 poles

Valtteri Bottas: 8 zeges, 13 poles

Daniel Ricciardo: 7 zeges, 3 poles

Charles Leclerc: 2 zeges, 7 poles

Kimi Raikkonen: 1 zege, 1 pole

Pierre Gasly: 1 zege, 0 poles

Felipe Massa 0 zeges, 1 pole

Mercedes heeft ook de betrouwbaarheid het beste op orde

To finish first, you first have to finish, luidt een Engels racespreekwoord. Betrouwbaarheid is belangrijk in de Formule 1, anders blijft succes uit.

Mercedes reed sinds 2014 de meeste rondes van alle teams. Goede betrouwbaarheid is daarvan de hoofdoorzaak.

Ferrari en Red Bull hebben dat doorgaans veel minder op orde. Daarnaast is het uiteraard ook zaak om zo min mogelijk bij crashes betrokken te zijn. Dat bij elkaar vormt de volgende cijfers.