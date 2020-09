Racedirecteur Michael Masi van de Formule 1 ziet geen aanleiding om de reglementen over de safetycar aan te passen na de zware crash van zondag op Mugello. Daarbij vielen liefst vijf auto's uit.

"Volgens mij is het totaal niet nodig om de regels aan te passen", zegt Masi maandag tegen Motorsport.com.

Het ging zondag mis direct nadat de safetycar van het circuit verdween. Leider Valtteri Bottas reed traag op start-finish af, terwijl achter hem diverse coureurs vol gas gaven met een onvermijdelijke botsing tot gevolg.

Volgens Masi hadden de coureurs de lampen langs het circuit die de safetycarsituatie aangaven moeten zien. "De afstand van de coureurs naar de lichten was op deze baan niet anders dan elders."

Zondagavond kregen liefst twaalf coureurs al een formele waarschuwing van de stewards, omdat ze te vroeg gas gaven. Veel coureurs die bij het ongeluk betrokken raakten, klaagden over de onveilige situatie.

Raceleider Michael Masi van de Formule 1. (Foto: Pro Shots)

Bottas: 'Coureurs die crashten moeten in spiegel kijken'

De stewards meldden zondag ook al dat Bottas volgens de regels gehandeld had en dat hij als leider mocht bepalen wanneer er weer geracet ging worden.

"Ik gaf inderdaad pas laat gas, maar we mogen racen vanaf de start-finishlijn", zei Bottas zondag op de persconferentie na de race. "Als de jongens die crashten zeggen dat het mijn schuld was, dan moeten ze eerst maar eens in de spiegel kijken. Het heeft geen zin om erover te zeuren."

Sainz, Magnussen, Latifi, Giovinazzi en Ocon vielen zondag uit bij de crash. (Foto: Pro Shots)

Masi besprak situatie vrijdag nog met coureurs

Masi wees erop dat alle coureurs vrijdag bij een meeting nog gewezen waren op de lichten bij een safetycar. "Er zijn twee dingen besproken", vertelde de Australiër.

"Ten eerste dat ze de safteycar niet mochten inhalen voor de ingang van de pitstraat. En ten tweede, en dat is ongewoon op dit circuit, dat de start-finishlijn erg dicht bij de uitgang van de pitstraat is."

"In Bakoe is de situatie ongeveer hetzelfde. De leider heeft het recht om de snelheid te bepalen tot aan start-finish. Dat deed Bottas door met een lage snelheid te rijden en coureurs achter hem geen slipstream te geven, daar was niets mis mee."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de crash.