Red Bull Racing-teambaas Christian Horner kan zich goed voorstellen dat Max Verstappen zijn uitvalbeurt van zondag in de Grand Prix van Toscane even moet laten bezinken. De Nederlandse coureur liet weten er even klaar mee te zijn.

Het was de tweede keer op rij dat een motorprobleem Verstappen parten speelde, want vorige week gebeurde op Monza hetzelfde. "Ik ben er op dit moment even klaar mee en ik heb er niet zoveel zin meer in", zei hij tegen Ziggo Sport.

Horner snapt dat. "Hij kon niet laten zien waartoe hij in staat was na zijn veelbelovende kwalificatie. Hij had heel veel vertrouwen voorafgaand aan de race", aldus de Brit.

"Het is echt enorm teleurstellend om dan je race in de grindbak te eindigen. Hij was er helemaal klaar voor vandaag en het zag er allemaal goed uit. Honda en Red Bull gaan naar het probleem kijken om ervoor te zorgen dat het niet nog eens gebeurt."

Verstappen kampte voor het begin van de race op Mugello al met een motorprobleem. Hij kon wel starten en haalde zelfs Hamilton in, maar daarna viel hij terug, werd hij aangetikt door Kimi Räikkönen en was het klaar.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. (Foto: Pro Shots)

'Albon heeft zich niet gek laten maken'

De tumultueuze GP van Toscane werd gewonnen door Hamilton, die zijn Mercedes-collega Valtteri Bottas voor bleef. Verstappens teamgenoot Alexander Albon werd derde en stond voor het eerst op het podium.

"Dat is heel knap van hem", aldus Horner. "Hij heeft zich niet gek laten maken door alle kritiek van buitenaf. Deze podiumplek zal hem heel veel zelfvertrouwen geven en hem sterker maken."

De volgende Grand Prix is op 27 september in Sotsji. Later dit Formule 1-seizoen reizen de coureurs nog naar Duitsland, Portugal, Italië, Turkije, Bahrein en Abu Dhabi.