De FIA heeft zondag liefst twaalf coureurs een officiële waarschuwing gegeven vanwege de crash bij de herstart van de Grand Prix van Toscane. Vijf coureurs vielen daarbij uit.

Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, Nicholas Latifi, Alexander Albon, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Sergio Pérez, Lando Norris, Esteban Ocon, George Russell, Antonio Giovinazzi en Carlos Sainz kregen een waarschuwing van de wedstrijdleiding. Voor Magnussen, Latifi, Gioviazzi, Sainz en Ocon was de race voorbij na de crash.

Het ging mis toen de safetycar van de baan ging na de crash van Max Verstappen en Pierre Gasly in de eerste ronde. Leider Valtteri Bottas ging pas laat op het gas, terwijl aan de achterkant van het veld veel coureurs al versnelden.

De stewards van de GP van Toscane vermelden dat Bottas volgens de reglementen heeft gehandeld. De andere twaalf coureurs gingen de fout in door "onjuist gebruik van gaspedaal en rempedaal".

Een waarschuwing heeft geen verdere gevolgen als een coureur niet opnieuw in de fout gaat.

'Zoiets mag nooit meer gebeuren in de Formule 1'

Magnussen had het gevoel dat de crash veroorzaakt werd door het rijden van Bottas. "Iemand vooraan vertraagde denk ik en versnelde toen weer om bij iedereen weg te rijden."

"Zowel voor mij als achter mij gaven veel auto's al vol gas. Toen moesten we allemaal weer plotseling remmen. Iemand reageerde te laat en we hadden een massale crash", zei de Deen van Haas.

McLaren-coureur Carlos Sainz sprak van een "enorm gevaarlijke situatie". "We moeten goed analyseren wat er fout is gegaan. Want zoiets als dit mag nooit meer gebeuren in de Formule 1."

Romain Grosjean van Haas riep vlak na de crash over de boordradio dat er doden hadden kunnen vallen. Ook na de race was de ervaren Fransman nog behoorlijk geschrokken.

"Het was een van de eerste keren dat ik het echt héél erg gevaarlijk vond. We reden op topsnelheid. We moeten met elkaar overleggen hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen."