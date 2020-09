Moe maar voldaan stond Lewis Hamilton kort na de Grand Prix van Toscane weer op de hoogste trede van het podium. De zege op Mugello was een van de bizarste van zijn negentig overwinningen in de Formule 1.

"Ik zit nog steeds een beetje in een roes", zei Hamilton in een eerste reactie na de knotsgekke race. "Het voelt alsof we drie races hebben gereden op één dag."

Doordat de race tweemaal met een rode vlag moest worden stilgelegd, kwam Hamilton bijna 2,5 uur na de start als winnaar over de streep. "Het was echt enorm zwaar vandaag. Al vanaf de start was het moeilijk", keek Hamilton terug.

De coureur van Mercedes verloor bij de start de leiding aan teamgenoot Valtteri Bottas, maar pakte die weer terug bij de eerste herstart. De Brit gaf de leiding niet meer weg, al zag hij Bottas de hele race in zijn achteruitkijkspiegel.

"Valtteri was het hele weekend erg snel en ik heb alles moeten geven om hem achter me te houden", zei Hamilton. "Door al die herstarts was het lastig om steeds weer de focus te vinden."

Lewis Hamilton na afloop met Alexander Albon. (Foto: Pro Shots)

Hamilton kan over twee weken Schumacher evenaren

Met zijn negentigste overwinning heeft de 35-jarige coureur het record van Michael Schumacher voor het grijpen. De legendarische Duitser won 91 Grands Prix in zijn carrière. Over twee weken in Rusland kan Hamilton hem evenaren.

"Het voelt gek om te beseffen dat ik negentig overwinningen heb", zei Hamilton bescheiden. Hij droeg zowel voor als na de race een T-shirt met het opschrift 'arresteer de agenten die Breonna Taylor vermoordden'. De Afro-Amerikaanse vrouw kwam in maart om het leven door politiekogels in Louisville.

In de WK-stand heeft Hamilton inmiddels 55 punten voorsprong op Bottas. Er zijn nog acht races te gaan.