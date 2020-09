Alexander Albon is enorm opgelucht na zijn derde plaats in de chaotische Grand Prix van Toscane. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing stond zondag voor het eerst in zijn carrière op het podium.

Albon was daar al twee keer dichtbij, maar in beide gevallen werd hij van de baan getikt door Lewis Hamilton. Op Mugello eindigde de Thai achter Hamilton en Valtteri Bottas als derde.

"Natuurlijk heeft het lang geduurd voordat ik eindelijk op het podium stond. Maar ik kan nu opgelucht ademhalen, eindelijk sta ik op het podium", zei Albon in een eerste reactie.

"Het was een zware race, ik heb er hard voor moeten werken", vertelde Albon. De GP van Toscane kende liefst acht uitvallers – onder wie Verstappen – en werd tweemaal stilgelegd met een rode vlag.

'Onze auto is erg goed met remmen'

Bij start en de herstarts kwam Albon moeizaam weg. "Ik kwam steeds niet lekker van de lijn en moest dus veel inhalen op het circuit", blikte hij terug.

In de slotfase passeerde hij Daniel Ricciardo op fraaie wijze buitenom en veroverde zo de derde plek. Albon: "Onze auto is erg goed met remmen, dat weten we vanaf de eerste dag van het seizoen. Dan kun je zulke inhaalacties maken."

"Met al die inhaalacties was het erg leuk om hier te rijden. En wat voelt het goed om eindelijk op het podium te staan", zei de teamgenoot van Verstappen.