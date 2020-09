Lewis Hamilton is zondag de winnaar geworden van een zeer chaotische Grand Prix van Toscane, die twee keer werd stilgelegd met een rode vlag. Max Verstappen was een van de acht uitvallers, zijn teamgenoot Alexander Albon pakte de eerste podiumplaats van zijn carrière.

Verstappen had net als vorige week een motorprobleem en crashte al in de tweede bocht. In de openingsfase was er nog een zware crash, waarna de race voor de eerste keer met een rode vlag werd stilgelegd. Later gebeurde dat opnieuw na een zware crash van Lance Stroll.

Hamilton heroverde na de eerste herstart de leiding en reed naar zijn negentigste Grand Prix-zege van zijn carrière. De 35-jarige Brit kan over twee weken in Rusland het record van Michael Schumacher (91 overwinningen) evenaren.

Kort achter Hamilton veroverde zijn teamgenoot Valtteri Bottas de tweede plek. Mercedes pakte zo de derde één-twee van het seizoen. Albon werd na een duel met Daniel Ricciardo derde en mocht voor het eerst in zijn loopbaan naar het podium.

In de WK-stand leidt Hamilton riant met 190 punten. Nummer twee Bottas (135) breidde zijn voorsprong op Verstappen (110) flink uit.

Vreugde bij Lewis Hamilton na de race. (Foto: Pro Shots)

Verstappen valt uit in chaotisch begin

Al voor aanvang had Verstappen een probleem aan de motor. De Red Bull-coureur kon nog wel van start, maar viel vele plaatsen terug in het veld en werd in de tweede bocht van achteren aangetikt door Kimi Räikkönen.

De Fin had net daarvoor een touché met Pierre Gasly, die samen met Verstappen uitviel. De race werd geneutraliseerd met een safetycar.

Toen het circuit weer werd vrijgegeven, was er opnieuw een zware crash waardoor vijf coureurs uitvielen: Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Nicholas Latifi en Esteban Ocon. Net als vorige week op Monza werd de race stilgelegd met een rode vlag. De voorgaande drie jaar hoefde er bij geen enkele race een rode vlag gebruikt te worden.

Uitslag GP Toscane 1. Hamilton (Mercedes) 25 punten + 1

2. Bottas (Mercedes) 18 punten

3. Albon (Red Bull) 15 punten

4. Ricciardo (Renault) 12 punten

5. Pérez (Racing Point) 10 punten

6. Norris (McLaren) 8 punten

7. Kvyat (AlphaTauri) 6 punten

8. Leclerc (Ferrari) 4 punten

9. Räikkönen (Alfa Romeo) 2 punten

10. Vettel (Ferrari) 1 punt

Max Verstappen behoorde tot de vele uitvallers. (Foto: Pro Shots)

Leclerc valt ver terug vanaf derde plek

Na circa een half uur werd er opnieuw gestart. Hamilton, die bij de eerste start de leiding verloor aan Bottas, heroverde de eerste plek op zijn teamgenoot. De twee Mercedes-coureurs namen snel afstand van Charles Leclerc, die de rest van het veld aanvoerde.

De Monegask slaagde er niet in om Ferrari een podiumplaats te bezorgen in de duizendste Grand Prix van het team. Diverse coureurs hadden meer snelheid en konden Leclerc eenvoudig passeren. Uiteindelijk werd Leclerc achtste en teamgenoot Sebastien Vettel tiende.

Bij zijn pitstop wist Ricciardo de derde plaats te veroveren op Stroll. De Australiër leek op weg naar zijn eerste podiumplaats sinds 2018, toen hij als coureur van Red Bull in Monaco won.

Het wrak van de auto van Lance Stroll wordt afgevoerd. (Foto: Pro Shots)

Weer rode vlag na crash Stroll

Na drie kwart van de race kreeg Stroll een lekke band; hij schoot hard van de baan en werd de achtste uitvaller. Opnieuw werd er met rode vlaggen gezwaaid en moesten alle auto's de pits in.

Bij de tweede herstart kon Ricciardo de tweede plaats afpakken van Bottas, maar enkele rondes later haalde de Fin hem weer in. Vervolgens kon ook Albon op fraaie wijze de Australiër buitenom passeren en reed hij zo naar zijn eerste podiumplaats.

George Russell leek lange tijd op weg naar de eerste WK-punten van zijn carrière. Maar de 22-jarige Brit van Williams viel na de tweede herstart terug naar de elfde plaats.