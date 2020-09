Max Verstappen is zondag moedeloos na zijn tweede uitvalbeurt op rij in de Formule 1. De coureur van Red Bull Racing viel in de Grand Prix van Toscane al vroeg uit door een crash, nadat hij opnieuw te maken had gekregen met een motorprobleem.

Vorige week viel Verstappen ook al uit in de Grand Prix van Italië door een motorprobleem. "Het gebeurt nu twee wedstrijden op rij. Ik ben er op dit moment even klaar mee en heb ik niet zoveel zin meer in", zei Verstappen in een eerste reactie tegen Ziggo Sport.

Al voor de race had Verstappen zondag een probleem met de motor. Monteurs probeerden dat op de grid te verhelpen, maar dat lukte niet helemaal.

Verstappen kwam nog wel snel van zijn plek en haalde zelfs Lewis Hamilton in, maar daarna accelereerde de Red Bull niet meer en viel de Limburger zo'n tien plekken terug.

Vervolgens werd Verstappen in de tweede bocht van achteren geraakt door Kimi Räikkönen, die kort daarvoor een touché had met Pierre Gasly.

Verstappen schiet van de baan op Mugello. (Foto: Getty Images)

Verstappen heeft zelfde probleem als vorige week

"Het maakte weinig uit dat Räikkönen me raakte, ik was sowieso wel uitgevallen", zei Verstappen berustend. "Bij de start ging ik gewoon vol gas, maar daarna kwam het probleem met de motor weer."

Verstappen reed zondag met dezelfde motor als vorige week in Monza. "We hadden vandaag hetzelfde probleem, dat is niet normaal."

Het is de derde keer in negen races dit seizoen dat Verstappen uitvalt met een mechanisch probleem, in de andere zes Grands Prix stond hij steeds op het podium.

In de chaotische openingsfase op Mugello vielen ook Gasly, Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi en Esteban Ocon uit. De race werd stilgelegd met een rode vlag.