Max Verstappen is zondag al in de eerste ronde van de Grand Prix van Toscane uitgevallen. In de beginfase moesten liefst zeven coureurs de race verlaten, waarna de Grand Prix werd stilgelegd met een rode vlag.

Behalve Verstappen viel ook Pierre Gasly uit na de crash in de tweede bocht op Mugello. De Fransman van AlphaTauri won vorige week nog de Grand Prix van Italië.

De race werd geneutraliseerd met een safetycar, maar na de herstart was het opnieuw chaos. Antonio Giovinazzi ging te vroeg op het gas en reed daarbij zichzelf, Kevin Magnussen, Carlos Sainz en Nicholas Latifi van de baan.

De race werd daarna stilgelegd met een rode vlag. Alle coureurs gingen de pits in en het circuit werd opgeruimd. Door schade aan zijn Renault kon Esteban Ocon de race niet vervolgen en werd zo de zevende uitvaller.

Verstappen had al probleem voor de start

Op Mugello had Verstappen al voor de start een probleem met de motor. Dat werd door de monteurs verholpen, zodat de coureur gewoon kon deelnemen aan de race.

Verstappen had een slechte start doordat de auto niet accelereerde en viel circa tien plaatsen terug. Daarna werd hij van achteren aangetikt door Alfa Romeo-coureur Kimi Räikkönen, die kort daarvoor de auto van Gasly raakte.

Het is de derde uitvalbeurt van het seizoen en de tweede op rij voor Verstappen, die eerder in Oostenrijk en Italië de finish niet haalde.

